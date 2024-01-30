台南新化老街「科技執法」撤了 地方提「這招」搶救商機

台南市新化老街去年3月實施科技執法取締臨停3分鐘，不到一個月開出上千罰單，消費者不敢上門，業者及民眾反彈大，去年4月暫緩執行，在8個多月後警察局交通大隊終於拆掉科技執法，但半個月來店家生意還沒恢復，地方提議在假日試辦「封街」只有行人及腳踏車可進入，以重振商機。

新化老街先前因違規停車造成交通亂象，台南市警局去年3月實施科技執法，路邊臨停超過3分鐘被開單，短短150公尺老街，1個月開出近千張罰單，有店家卸貨就收10張罰單，民眾買個午餐就被罰900元，嚇得不敢上門，整條老街冷清清。民代痛批全台沒有老街實施科技執法，經市府和警察局與地方協調後，決定科技執法要退場。

交大從去年4月暫緩執行，但「科技執法」的告示牌一直未拆除，民眾對於有無執法仍心存懷疑，日前辦理會勘後決定拆下，但這組科技執法設備要移置何處，尚未決定。新化警分局長蘇有義表示，科技執法雖撤除，但會持續關注交通違規勸導及交通疏導，也提醒民眾要守法。

但科技執法退場，生意仍無起色，議員余柷青、李偉智認為試辦假日封街是可刺激觀光的可行作法，新化外環道開闢後，曾經試辦過新化老街假日改成徒步區，如今時機更好，可推廣騎單車從楊逵館漫遊新化老街、武德殿到日式宿舍區，接上都發局新完工的南圳綠堤到新化高中再回到楊逵館；也可以往外的虎頭埤及新化果菜市場，帶動新化整體觀光讓商機回溫。

新化老街兩側百年街屋融合歐式風格的立面相當漂亮，近年來文化局補助立面整修陸續完成20棟，加上先前補助屋主自行整修街屋的共有4案，新化老街街屋共有24戶完成立面或老屋整修，建築煥然一新，今年還會持續媒合，增添觀光吸引力。

停車問題，交通局在楊逵文學紀念館、新化武德殿都有YouBike站點，新化國小及國中也開放假日校園停車可提供37格、87格汽車格位，新化區公所在周邊新增50格汽車格，地方樂見試辦假日封街，讓遊客悠閒地欣賞老街建築。