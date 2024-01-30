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台南春節疏運出爐 公路局估這路段最塞 籲民眾提前因應

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
交通部公路局公布台南地區重點路段春節疏運計畫，搭乘國道客運、台鐵、高鐵，轉乘當地客運、公車都有優惠。記者莊曜聰／攝影
交通部公路局公布台南地區重點路段春節疏運計畫，搭乘國道客運、台鐵、高鐵，轉乘當地客運、公車都有優惠。記者莊曜聰／攝影

春節連續假期將至，加上2024台灣燈會在台南舉辦，屆時南市返鄉、走春人潮眾多，重要路段恐有塞車之虞，交通部公路局台南地區春節疏運出爐，點出「台17線五王大橋到北門路段」、「台86線8K仁德路段」、「台86線17至19K歸仁關廟路段」易有車多情形，建議民眾注意即時路況、行駛替代路線，或規劃搭乘大眾運輸，避免堵在路上影響出遊心情。

根據交通部觀光署資料統計，台南北門南鯤鯓代天府去年累積超過650萬人次造訪，是南市最多，春節期間更是高峰，南區公路新建工程分局指出，台61線王爺港橋跨越急水溪，是南鯤鯓代天府、北門、雙春通往南市及嘉義的主要聯絡道，目前改善工程施工中，部分路段雙向四車道改南下雙向通行。

公路局建議民眾，南行時可在南鯤鯓匝道下，走台17或由台17上台84匯入台61線，北上用路人則在台61、台84交接北門交流道下，改走台17線北上；而平面道路以台17線五王大橋至蚵寮派出所間為交通瓶頸，屆時請民眾遵從警方指引，若不到南鯤鯓廟走春參香，可提前避開該路段，取道南2、南6等路線前往鹽水、學甲等地。

2024台南燈會安平燈區2月3日開始營運，因應外地湧入台南市區車流，台86線從2月8日春節連假起，每日8時到12時將管制歸仁交流道橋下側車道迴轉道，無論是從182線東行要上台86線，或是從歸仁交流道下匝道要前往國道3號關廟交流道者，都會導引改為從182線接台19甲，請用路人配合。

公路局表示，春節期間「台61線王爺港橋改善工程」、「台86線排水改善工程」均停工，用路人行經工區仍須注意路況減速慢行，疏運措施、即時路況可到交通部公路局網站、智慧化省道即時資訊服務網、幸福公路APP，或撥打用路人服務專線0800-231-035洽詢。

北門南鯤鯓代天府去年超過660萬人次造訪，農曆春節是高峰期，疏運計劃ㄧㄝ出爐。圖／交通部公路局提供
北門南鯤鯓代天府去年超過660萬人次造訪，農曆春節是高峰期，疏運計劃ㄧㄝ出爐。圖／交通部公路局提供
交通部公路局公布台南地區重點路段春節疏運計畫，民眾可上網查詢提前因應。記者莊曜聰／攝影
交通部公路局公布台南地區重點路段春節疏運計畫，民眾可上網查詢提前因應。記者莊曜聰／攝影
台灣燈會在台南，預計會有大量車潮湧入市區，外地民眾走台86轉國道1號、3號容易壅塞，疏運路線2月8日將引導走平面道路，用路人要注意。圖／交通部公路局提供
台灣燈會在台南，預計會有大量車潮湧入市區，外地民眾走台86轉國道1號、3號容易壅塞，疏運路線2月8日將引導走平面道路，用路人要注意。圖／交通部公路局提供

台南 春節 北門

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