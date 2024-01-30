台南春節疏運出爐 公路局估這路段最塞 籲民眾提前因應

春節連續假期將至，加上2024台灣燈會在台南舉辦，屆時南市返鄉、走春人潮眾多，重要路段恐有塞車之虞，交通部公路局台南地區春節疏運出爐，點出「台17線五王大橋到北門路段」、「台86線8K仁德路段」、「台86線17至19K歸仁關廟路段」易有車多情形，建議民眾注意即時路況、行駛替代路線，或規劃搭乘大眾運輸，避免堵在路上影響出遊心情。

根據交通部觀光署資料統計，台南北門南鯤鯓代天府去年累積超過650萬人次造訪，是南市最多，春節期間更是高峰，南區公路新建工程分局指出，台61線王爺港橋跨越急水溪，是南鯤鯓代天府、北門、雙春通往南市及嘉義的主要聯絡道，目前改善工程施工中，部分路段雙向四車道改南下雙向通行。

公路局建議民眾，南行時可在南鯤鯓匝道下，走台17或由台17上台84匯入台61線，北上用路人則在台61、台84交接北門交流道下，改走台17線北上；而平面道路以台17線五王大橋至蚵寮派出所間為交通瓶頸，屆時請民眾遵從警方指引，若不到南鯤鯓廟走春參香，可提前避開該路段，取道南2、南6等路線前往鹽水、學甲等地。

2024台南燈會安平燈區2月3日開始營運，因應外地湧入台南市區車流，台86線從2月8日春節連假起，每日8時到12時將管制歸仁交流道橋下側車道迴轉道，無論是從182線東行要上台86線，或是從歸仁交流道下匝道要前往國道3號關廟交流道者，都會導引改為從182線接台19甲，請用路人配合。