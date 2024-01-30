日本熊本市長大西一史拜會黃偉哲 盼加深彼此友誼

日本熊本市長大西一史今天拜會台南市長黃偉哲，雙方交流討論，期待開啟更多合作，加深彼此友誼。

台南市政府發布新聞稿指出，大西一史等7人今天拜會黃偉哲，市府數名局處長也在場歡迎及討論交通、都市規劃及水利等政策，期待雙方會面開啟更多合作。

黃偉哲表示，熊本和台南有許多相似之處，台積電也進駐設廠，台積電熊本廠即將完工，顯示熊本官方行政效率。台南非常關心能登半島地震，往後台南和日本友誼也會持續下去。

大西一史則感謝2016年熊本地震時，前台南市長賴清德馬上到熊本捐助善款，此次台南市也提供善款給能登半島地震災區，希望熊本市和台南市更多交流，加深彼此友誼。

市府表示，熊本市位於日本熊本縣，熊本城、熊本熊、周遭溫泉及地方美食享有盛名。台積電2021年宣布在熊本縣建廠，一廠將於2月啟用，並已規劃當地建置二廠。