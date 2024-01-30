快訊

周杰倫被爆5月站上台北大巨蛋 榮登第一人！公司說話了

中職／找樂天女孩私接活動...桃猿前領隊遭約談 球團回應了

新光金控兩派股東之爭！金管會主委黃天牧首度發聲 提五點聲明

日本熊本市長大西一史拜會黃偉哲 盼加深彼此友誼

中央社／ 台南30日電
日本熊本市長大西一史（左）30日拜會台南市長黃偉哲（右），雙方交流討論，盼開啟更多合作。中央社（台南市政府提供）
日本熊本市長大西一史（左）30日拜會台南市長黃偉哲（右），雙方交流討論，盼開啟更多合作。中央社（台南市政府提供）

日本熊本市長大西一史今天拜會台南市長黃偉哲，雙方交流討論，期待開啟更多合作，加深彼此友誼。

台南市政府發布新聞稿指出，大西一史等7人今天拜會黃偉哲，市府數名局處長也在場歡迎及討論交通、都市規劃及水利等政策，期待雙方會面開啟更多合作。

黃偉哲表示，熊本和台南有許多相似之處，台積電也進駐設廠，台積電熊本廠即將完工，顯示熊本官方行政效率。台南非常關心能登半島地震，往後台南和日本友誼也會持續下去。

大西一史則感謝2016年熊本地震時，前台南市長賴清德馬上到熊本捐助善款，此次台南市也提供善款給能登半島地震災區，希望熊本市和台南市更多交流，加深彼此友誼。

市府表示，熊本市位於日本熊本縣，熊本城、熊本熊、周遭溫泉及地方美食享有盛名。台積電2021年宣布在熊本縣建廠，一廠將於2月啟用，並已規劃當地建置二廠。

熊本熊 熊本地震

延伸閱讀

台灣燈會安平燈區「新住民燈區」提供母語通譯導覽

台南新化年貨大街登場 170攤伴手禮南北百貨美食促銷多

台南七股科技工業區 首批產業用地公告出售

台南七股工業區招商每坪6.5萬 開發商：如此低售價難找

相關新聞

台南春節疏運出爐！公路局估這路段最塞 籲民眾提前因應

春節連續假期將至，加上2024台灣燈會在台南舉辦，屆時南市返鄉、走春人潮眾多，重要路段恐有塞車之虞，交通部公路局台南地區...

日本熊本市長大西一史拜會黃偉哲 盼加深彼此友誼

日本熊本市長大西一史今天拜會台南市長黃偉哲，雙方交流討論，期待開啟更多合作，加深彼此友誼

台南新化老街「科技執法」撤了 地方提「這招」搶救商機

台南市新化老街去年3月實施科技執法取締臨停3分鐘，不到一個月開出上千罰單，消費者不敢上門，業者及民眾反彈大，去年4月暫緩...

新國會龍頭後天揭曉 王定宇：盼各政黨思考對國家的助益

立法院2月1日將選出新任正、副院長，國民黨推「韓江配」，民進黨推「游蔡配」拚連任，民眾黨投票意向明早9點30分揭曉。民進...

嘉縣太保市代表會兩派對立 為刪「歲入」再爆肢體衝突

嘉義縣太保市公所、代表會氣氛火爆，除了爆發刪除工地臨時稅爭議，市長鄭淑分今天在臨時會指出，近日許多人的信箱出現不實文宣，...

台灣燈會安平燈區「新住民燈區」提供母語通譯導覽

2024台灣燈會在台南！為展現多元文化共融，台南市政府特別在「安平-台南400展區」精心策畫新住民燈區，市長黃偉哲今天攜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。