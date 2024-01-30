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嘉縣太保市代表會兩派對立 為刪「歲入」再爆肢體衝突

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣太保市民代表兩派對立，今天代表會再為工地臨時稅槓上。記者黃于凡／攝影
嘉義縣太保市民代表兩派對立，今天代表會再為工地臨時稅槓上。記者黃于凡／攝影

嘉義縣太保市公所、代表會氣氛火爆，除了爆發刪除工地臨時稅爭議，市長鄭淑分今天在臨時會指出，近日許多人的信箱出現不實文宣，影射公所8年來違反使用工地臨時稅，代表林淑勉與周玉岸當場爆發激烈衝突，代表會主席葉俊男會後受訪確認文宣出自代表會。

鄭淑分說，近期大家信箱出現文宣，影射公所違法使用工地臨時稅，但公所每年預算都有送代表會審查，文宣上主席葉俊男、副主席官汝濃、代表龔宗勇、林淑勉、許秀燕、蔡覲聰等人並非親筆簽名，質疑文宣是否出自代表會，若非代表會發放將請檢調查明是誰發黑函。

葉俊男說，文宣是他和其他代表的共識，工地臨時稅是財政困難時制定，目前公所財政充盈，持續課稅恐降低廠商投資意願，阻礙地方發展，減少正常合法稅收以及工作機會，若認為刪除歲入違反地方制度法第72條及財政紀律法第5條，建議可向上級機關函請撤銷決議。

鄭淑分強調，若代表會認為過去8年工地臨時稅有不法，可以疑似檢調調查，不用私下到處影射公所違法，代表會刪除工地臨時稅後她提覆議，又被代表會否決，她改提案討論繼續徵收工地臨時稅，這次卻未被排入議程，盼代表會為全體市民福祉為考量。

葉俊男表示，代表會所有決議絕對依從法令辦事，工地臨時稅上次已有決議，針對公所認為決議違法部分，已函文上級機關進行函釋，希望大家不要再帶風向，以選舉恩怨製造雙方對立，市民代表善盡職責為民眾謀取利益，促進地方發展腳步，勿再撕裂地方造成對立。

鄭淑分也說，不只臨時稅被刪除，就連經費項目也被刪除，今年預計編列36名臨時員，預算審查時僅留6名，造成納骨塔圖書館、清潔隊及修剪路樹等人力嚴重不足，目前全年無休及有夜間服務的納骨塔，已暫停下午5點後晉塔服務，部分路樹修剪也停止，圖書館也將減少開館天數。

嘉義縣太保市工地臨時稅課徵爭議，市長鄭淑分今天指控有人散布不實文宣。記者黃于凡／攝影
嘉義縣太保市工地臨時稅課徵爭議，市長鄭淑分今天指控有人散布不實文宣。記者黃于凡／攝影
嘉義縣太保市民代表兩派對立，今天代表會再為工地臨時稅槓上。記者黃于凡／攝影
嘉義縣太保市民代表兩派對立，今天代表會再為工地臨時稅槓上。記者黃于凡／攝影

圖書館 路樹 納骨塔

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