雲林第9所非營利幼兒園斗南揭牌 親民收費曝光

雲林縣斗南鎮非營利幼兒園場館今天落成，預計招收4班88名學生，目前尚有半數名額，縣府教育處表示，配合中央少子女化對策，就讀非營利幼兒園第1胎每月2000元、第2胎1000元，第3胎以上、低收及中低收則免費。

教育處長邱孝文說，斗南鎮上的公立幼兒園僅有鎮立幼兒園及文安國小附設幼稚園，公立學校較少，評估後擇定斗南國小辦理非營利幼兒園，並斥資8193多萬元新建場館，紓解鎮內公幼人滿為患的壓力。

邱孝文說，斗南非營利幼兒園場館設在斗南國小校內，是雲林縣第一所現代木構綠建築；副縣長謝淑亞、教育部政務次長林明裕、斗南鎮長沈暉勛等人今天到場揭牌。

謝淑亞說，該園採木構設計，融入綠建築概念打造通透明亮空間，加上室內動線寬敞，廊道可彈性應用成不同主題的學習角落，增添孩子學習靈活度，教室則畫設大、中、小班由6名教師進行分齡教學。

林明裕表示，中央在雲林縣建設9所非營利幼兒園及公立幼兒園，每月收費1000至2000元不等，參加準公幼則每月3000元，今年起公幼延長托顧每小時35元，提供家長更多的彈性及方便性。