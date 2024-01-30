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雲林第9所非營利幼兒園斗南揭牌 親民收費曝光

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣斗南非營利幼兒園場館設在斗南國小校內，是雲林縣第一個現代木構綠建築。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗南非營利幼兒園場館設在斗南國小校內，是雲林縣第一個現代木構綠建築。記者陳苡葳／攝影

雲林縣斗南鎮非營利幼兒園場館今天落成，預計招收4班88名學生，目前尚有半數名額，縣府教育處表示，配合中央少子女化對策，就讀非營利幼兒園第1胎每月2000元、第2胎1000元，第3胎以上、低收及中低收則免費。

教育處長邱孝文說，斗南鎮上的公立幼兒園僅有鎮立幼兒園及文安國小附設幼稚園，公立學校較少，評估後擇定斗南國小辦理非營利幼兒園，並斥資8193多萬元新建場館，紓解鎮內公幼人滿為患的壓力。

邱孝文說，斗南非營利幼兒園場館設在斗南國小校內，是雲林縣第一所現代木構綠建築；副縣長謝淑亞、教育部政務次長林明裕、斗南鎮長沈暉勛等人今天到場揭牌。

謝淑亞說，該園採木構設計，融入綠建築概念打造通透明亮空間，加上室內動線寬敞，廊道可彈性應用成不同主題的學習角落，增添孩子學習靈活度，教室則畫設大、中、小班由6名教師進行分齡教學。

林明裕表示，中央在雲林縣建設9所非營利幼兒園及公立幼兒園，每月收費1000至2000元不等，參加準公幼則每月3000元，今年起公幼延長托顧每小時35元，提供家長更多的彈性及方便性。

今天有不少家長入館參觀，斗南鎮陳姓家長說，看中環境新穎，且營運團隊有婦幼非營利幼兒園等多年經驗，今天已完成。報名縣府表示，雲林縣非營利幼兒園規畫10所，目前已完成9所，虎尾平和國小正在籌畫中。

雲林縣斗南鎮非營利幼兒園場館今天落成，副縣長謝淑亞（左八）等人今到場揭牌。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗南鎮非營利幼兒園場館今天落成，副縣長謝淑亞（左八）等人今到場揭牌。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗南非營利幼兒園場館設在斗南國小校內，是雲林縣第一個現代木構綠建築。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗南非營利幼兒園場館設在斗南國小校內，是雲林縣第一個現代木構綠建築。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗南非營利幼兒園場館設在斗南國小校內，是雲林縣第一個現代木構綠建築。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗南非營利幼兒園場館設在斗南國小校內，是雲林縣第一個現代木構綠建築。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗南非營利幼兒園空間設計通透明亮空間，室內動線寬敞，廊道可彈性應用不同主題的學習角落。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗南非營利幼兒園空間設計通透明亮空間，室內動線寬敞，廊道可彈性應用不同主題的學習角落。記者陳苡葳／攝影

幼兒園 雲林 綠建築

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