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台南打造國際英語嘉年華 讓學生走入不同國家的文化之旅

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市文賢、鹽行、新興國中在寒假合辦獨具特色的國際英語嘉年華，透過3校外師輪流入校，讓學生走入不同國家的文化之旅。圖／文賢國中提供
台南市文賢、鹽行、新興國中在寒假合辦獨具特色的國際英語嘉年華，透過3校外師輪流入校，讓學生走入不同國家的文化之旅。圖／文賢國中提供

台南市文賢、鹽行、新興國中在寒假合辦獨具特色的國際英語嘉年華，透過3校外師輪流入校，讓學生走入不同國家的文化之旅。文賢國中的Reena、鹽行國中的Agnes、新興國中的Melusi，分別來自菲律賓德國、史瓦帝尼，將各自國家的文化特色分享現給學生。

活動上學生聆聽外籍教師的文化介紹，更透過手作展現出自己的獨特創意。鹽行國中菲律賓外師Reena介紹了菲律賓特色交通工具Jeepney。學生也發揮創意，以融合豐富台灣元素的Jeepney圖案，與Reena展開了一場跨文化的精采對話。

新興國中德國志工Agnes引領學生製作傳統錐形禮物包cone，這是一種開學季德國父母贈予孩子的禮物，標誌著學習旅程的開始。文賢國中史瓦帝尼Melusi則讓學生透過黏土製作非洲陶鍋，非洲民族擅用當地資源做出實用器具於生活中，使學生更深刻地了解當地風俗與民情。

文賢國中教務主任陳怡如說，透過資源共享，期望達到最佳的教學效果，使學生在活動中獲得更豐富的語言學習經驗。新興國中教務主任高鵠泰希望活動更貼近學生的學習方式，鹽行國中註冊組長王竣民及老師周柔均也期待透過這樣的活動，擴展學生的國際視野。

文賢國中學生胡歆渝表示，很少有機會接觸到非洲文化，參加這樣的活動很有趣。新興國中學生莊宜佳說，聽了Agnes介紹德國教育方式與台灣的差異，是課堂上另種學習方式，增長知識很多。鹽行楊博宇對Reena介紹菲律賓美食印象深刻，指自己把握互動機會，增進英語口語表達能力。

這場嘉年華為學生們打開了通往世界的大門，更深刻理解和尊重不同文化；而由3校攜手舉辦的國際英語嘉年華，不僅豐富了學生的寒假生活，也為未來更多的國際交流活動奠定了堅實基礎。

台南市文賢、鹽行、新興國中在寒假合辦獨具特色的國際英語嘉年華，透過3校外師輪流入校，讓學生走入不同國家的文化之旅。圖／文賢國中提供
台南市文賢、鹽行、新興國中在寒假合辦獨具特色的國際英語嘉年華，透過3校外師輪流入校，讓學生走入不同國家的文化之旅。圖／文賢國中提供

菲律賓 德國 英語

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