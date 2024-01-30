雲林消防稽查600家逾50家不合格 兩項目違規最多

春節前夕公共場所人潮眾多，雲林縣消防局去年底啟動專案稽查，604家人潮出入眾多的場所，有51家消防安全設備不合格，滅火器過期、照明燈不亮違規項目較多，近日再啟動春節聯合訪查，預計稽查800多家店家。

雲林縣長張麗善今天率領消防局及縣府建設處到斗六一處大賣場進行聯合訪查，針對消防安全設備、民眾防火避難逃生設施、建築物防火區畫等項目要求業者提高檢查標準，提供民眾安全無虞的購物環境。

張麗善表示，春節將近，民眾外出購物、採買年貨、春節歡聚機會多，聯合訪查是為提高大賣場、餐廳和其他八大行業的消防安全，包括自衛編組的避難逃生引導，以及通道是否暢通等檢查，確保民眾的消費安全。

雲林縣消防局自去年11月20日即啟動「人潮出入眾多場所的消防安全」專案稽查，針對商場、市場、超級市場、百貨商場、電影院、視聽歌唱場所、遊樂場、旅館、飯店、餐廳等場所進行稽查，總共檢查604家次，其中不合格數為51家次，以滅火器過期、照明燈不亮等違規項目居多，已開立限期改善通知單要求立即改善。

消防局長林文山表示，近日已啟動春節聯合訪查，預計稽查800多家店家，也提醒民眾春節期間人潮眾多，至公共場所消費時應注意避難逃生路線及消防安全設備位置，一旦發生火警切勿恐慌，應抱持鎮靜，尋找出口逃生。