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影／台南獨特台江宴 寫歌作曲、吃團圓飯找回人情味

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南社大台江分校心兮料理、烘焙班師生昨晚發表「台江宴」，師生精心製作台江建庄200年平安餅。記者鄭惠仁／攝影
台南社大台江分校心兮料理、烘焙班師生昨晚發表「台江宴」，師生精心製作台江建庄200年平安餅。記者鄭惠仁／攝影

春節快到，台江建庄200年系列活動昨晚以台南社大台江分校所發表的「台江宴」畫下句點，師生花了1年創發出台江特色料理，用吃團圓飯、唱自己的歌來呈現人情味、文化味，也呼籲，「大家一起來學習，才能改變台灣未來。」

台江分校執行長吳茂成說，安南區古稱台江，1823年曾文溪改道，生成台江十六寮濕地社會。

台江分校師生以台江為本位，進行藝術音樂及在地料理課，融合台江地方知識學，發展一村一廟一樂團，為台江家鄉寫歌作曲，以台語創作台江新曲。台江烘焙班師生則以台江在地食材，虱目魚等海味、小番茄等蔬果，創發「台江宴」10道新料理，迎接甲辰青龍年。

吳茂成表示，過這個年不是欠吃，而是欠人情味、文化味，師生用在地食材料理在地新滋味，倡議大家以在地食材料理，一起為家鄉寫歌作曲，作夥吃團圓飯，迎接平安台灣年，而大家一起來學習，才能改變未來。

總鋪師蔡瑞成說，台江宴料理以虱目魚為主，有台江賜福喜拼盤、香酥魚餅莎莎醬、西瓜綿鮮味蒸蛋、毛豆麻油雞米糕、思慕香芹魚丸湯、思慕香腸、五味九孔、八寶丸子、泡菜花枝、紅燒什錦魚皮羹、布子寬粉牛奶魚、鳳梨栗子扣全雞等。虱目魚的刺都剔掉，可放心品嘗好滋味，其中西瓜綿鮮味蒸蛋材料有瓜綿、蚵、海蔘、花枝及蒸蛋，酸軟中帶出新滋味；毛豆麻油雞米糕有醬香味，加上黑、白芝麻，呈現不同層次香味與滋味。

另，老師陳憲弘帶領烘焙班師生創發獨特口味台江建庄200年安平餅，陳憲弘說，此餅有兩大特色，材料加入在地番茄與油蔥酥，構成新口味，餅皮上蓋上社大師生設計的建庄200年雕刻圖案，成為獨一無二的平安餅。

台江建庄200年台江宴昨晚在安南區十三佃鄭家古茨發表，副市長葉澤山、文化局長謝仕淵、台江國家公園管理處、水利署第六河川分署及地方耆老、社團都來吃團圓飯。謝仕淵感謝過去1年台江建庄200年活動中，地方由下而上的幫忙，展現動人的團結力；他強調，這股文化力如何成為生活的一部分是未來要去思考與連結，期待大家一起合作，尋找更好的願景。

台南社大台江分校師生昨晚發表「台江宴」，創發特色料理，用唱自己的歌、吃團圓飯迎接平安台灣年。記者鄭惠仁／攝影
台南社大台江分校師生昨晚發表「台江宴」，創發特色料理，用唱自己的歌、吃團圓飯迎接平安台灣年。記者鄭惠仁／攝影
台南社大台江分校心兮料理、烘焙班師生昨晚發表「台江宴」，創發特色料理，用唱自己的歌、吃團圓飯迎接平安台灣年。記者鄭惠仁／攝影
台南社大台江分校心兮料理、烘焙班師生昨晚發表「台江宴」，創發特色料理，用唱自己的歌、吃團圓飯迎接平安台灣年。記者鄭惠仁／攝影
台南社大台江分校心兮料理、烘焙班師生昨晚發表「台江宴」，創發特色料理，用唱自己的歌、吃團圓飯迎接平安台灣年。記者鄭惠仁／攝影
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台南社大台江分校心兮料理、烘焙班師生昨晚發表「台江宴」，創發特色料理，用唱自己的歌、吃團圓飯迎接平安台灣年。記者鄭惠仁／攝影
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台南社大台江分校心兮料理、烘焙班師生昨晚發表「台江宴」，創發特色料理，用唱自己的歌、吃團圓飯迎接平安台灣年。記者鄭惠仁／攝影
台南社大台江分校心兮料理、烘焙班師生昨晚發表「台江宴」，創發特色料理，用唱自己的歌、吃團圓飯迎接平安台灣年。記者鄭惠仁／攝影

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