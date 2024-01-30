影／台南獨特台江宴 寫歌作曲、吃團圓飯找回人情味

春節快到，台江建庄200年系列活動昨晚以台南社大台江分校所發表的「台江宴」畫下句點，師生花了1年創發出台江特色料理，用吃團圓飯、唱自己的歌來呈現人情味、文化味，也呼籲，「大家一起來學習，才能改變台灣未來。」

台江分校執行長吳茂成說，安南區古稱台江，1823年曾文溪改道，生成台江十六寮濕地社會。

台江分校師生以台江為本位，進行藝術音樂及在地料理課，融合台江地方知識學，發展一村一廟一樂團，為台江家鄉寫歌作曲，以台語創作台江新曲。台江烘焙班師生則以台江在地食材，虱目魚等海味、小番茄等蔬果，創發「台江宴」10道新料理，迎接甲辰青龍年。

吳茂成表示，過這個年不是欠吃，而是欠人情味、文化味，師生用在地食材料理在地新滋味，倡議大家以在地食材料理，一起為家鄉寫歌作曲，作夥吃團圓飯，迎接平安台灣年，而大家一起來學習，才能改變未來。

總鋪師蔡瑞成說，台江宴料理以虱目魚為主，有台江賜福喜拼盤、香酥魚餅莎莎醬、西瓜綿鮮味蒸蛋、毛豆麻油雞米糕、思慕香芹魚丸湯、思慕香腸、五味九孔、八寶丸子、泡菜花枝、紅燒什錦魚皮羹、布子寬粉牛奶魚、鳳梨栗子扣全雞等。虱目魚的刺都剔掉，可放心品嘗好滋味，其中西瓜綿鮮味蒸蛋材料有瓜綿、蚵、海蔘、花枝及蒸蛋，酸軟中帶出新滋味；毛豆麻油雞米糕有醬香味，加上黑、白芝麻，呈現不同層次香味與滋味。

另，老師陳憲弘帶領烘焙班師生創發獨特口味台江建庄200年安平餅，陳憲弘說，此餅有兩大特色，材料加入在地番茄與油蔥酥，構成新口味，餅皮上蓋上社大師生設計的建庄200年雕刻圖案，成為獨一無二的平安餅。