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南市東山碧軒寺迎佛祖暨遶境周五展開 警機動交通管制

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市東山碧軒寺迎佛祖暨遶境廟會活動，本周五起展開， 警執行機動交通管制，籲請用路人配合。圖／警方提供
南市東山碧軒寺迎佛祖暨遶境廟會活動，本周五起展開， 警執行機動交通管制，籲請用路人配合。圖／警方提供

文化部列為國家重要民俗活動的「台南東山東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」，本周五將展開，恭送東山佛祖回白河關子嶺碧雲寺過年，預估將湧入龐大車流，警方已規畫2月2、18、19日執行機動交通管制，請用路人配合。

東山碧軒寺迎佛祖暨遶境，廟會傳承至今逾150年以上，據傳1832年白河關子嶺碧雲寺被焚毀，寺內供奉的觀音佛祖避難到東山碧軒寺，而演變為每年農曆12月23日「送駕」回關子嶺碧雲寺、農曆正月初九「迎駕」回東山碧軒寺的民俗廟會活動，2011年獲當時文建會（今文化部）核定為國家重要民俗活動。

該廟會活動今年2月2日（農曆12月23日）由東山碧軒寺恭送佛祖回碧雲寺過年，國曆2月18日（農曆正月初九）晚間恭迎佛祖回碧軒寺，預計19日0時55分登轎安座，1時13分起駕出發，沿著古香路恭迎佛祖回駕暨遶境，每年都有大批虔誠信眾隨行，沿途熱鬧滾滾。

白河警分局表示，已規畫於2月2、18、19日，針對白河區172乙線(大仙寺至碧雲寺前、水火同源停車場至碧雲寺前)、東山市區青葉路、達雲路、中興路及新東路段等路段，機動進行交通管制，請民眾配合警員指揮提前改道，留意指示牌指引通行。

白河 關子嶺

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