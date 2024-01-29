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草嶺石壁櫻花將開 去年吸引逾20萬遊客今年可望破紀錄

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣草嶺石壁櫻花陸續綻放，縣府將於2月10日至3月10日舉辦櫻花季系列活動。記者陳雅玲／攝影
雲林縣草嶺石壁櫻花陸續綻放，縣府將於2月10日至3月10日舉辦櫻花季系列活動。記者陳雅玲／攝影

雲林縣草嶺石壁櫻花季去年締造20萬遊客紀錄，今年將於2月10日登場，預計春節將有萬棵櫻花盛開，為迎接來自各地遊客，縣府規畫4條路線接駁車供民眾利用上山賞花。

草嶺石壁地區種植約一萬棵櫻花樹，分布面積約18公頃，近年已成為全台重要賞櫻景點之一，今年櫻花期預估自2月10日起至3月10日止，縣長張麗善、古坑鄉長林慧如等人今天召開記者會預告櫻花即將盛開。

因去年櫻花季遊客大幅成長，吸引逾20萬人次造訪，今年縣府縣府規畫「第一停車場」、「第二停車場」供遊客停放車輛，活動期間停車場皆會安排接駁車至各處賞櫻景點。

4處接駁路線包括第一停車場往返九芎神木停車場、第一停車場往返青山坪農場、第二停車場蓬萊瀑布往返九芎神木停車場及九芎神木停車場往返石壁湖、雲嶺之丘、五元兩角，接駁車行駛期間自2月10日起至3月10日春節期間(初一至初五)及例假日。

上山接駁時間為上午8點至下午3點止，下山接駁時間為上午10點至下午5點，發車班距以15分鐘為原則，搭乘民眾一律收費50元，各接駁路線均可搭乘，僅收取一次費用。

雲林縣長張麗善說，從1月到3月草嶺石壁陸續有不同的櫻花盛開，縣府與公所合作，做好完善規畫，相信櫻花綻放出來的美麗會讓遊客心花朵朵開。

副縣長謝淑亞說，石壁地區有芬多精、負離子最好的空氣，還有豐富農產品，民眾賞花還能採購在地農特產。

配合櫻花季，縣府文觀處長陳璧君說，除賞櫻行程也推薦遊客走訪古坑地區景點，包含有東和怪獸烏龍派出所、東和陳宅民宿，以及草嶺新十景，並有和洋折衷服飾穿搭體驗，相關資訊請上「慢遊雲林」或「雲林縣政府文化觀光處」粉絲專頁查詢。

林慧如表示，為維持賞櫻品質及交通秩序，鄉公所已經準備好，讓遊客能夠愜意賞櫻，活動期間（春節及例假日）特定路段進行交通管制（停車場停滿7成即管制），平日不管制。

雲林縣草嶺石壁櫻花陸續綻放，縣府將於2月10日至3月10日舉辦櫻花季系列活動。記者陳雅玲／攝影
雲林縣草嶺石壁櫻花陸續綻放，縣府將於2月10日至3月10日舉辦櫻花季系列活動。記者陳雅玲／攝影
雲林縣草嶺石壁櫻花陸續綻放，縣府將於2月10日至3月10日舉辦櫻花季系列活動。記者陳雅玲／攝影
雲林縣草嶺石壁櫻花陸續綻放，縣府將於2月10日至3月10日舉辦櫻花季系列活動。記者陳雅玲／攝影
雲林縣草嶺石壁櫻花陸續綻放，古坑鄉長林慧如（左起）、縣府文觀處長陳璧君、縣長張麗善、副縣長謝淑亞邀請民眾賞櫻。記者陳雅玲／攝影
雲林縣草嶺石壁櫻花陸續綻放，古坑鄉長林慧如（左起）、縣府文觀處長陳璧君、縣長張麗善、副縣長謝淑亞邀請民眾賞櫻。記者陳雅玲／攝影

櫻花季 停車場 賞櫻

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