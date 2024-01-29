台南「大菜市」迎設計展 民代：整頓攤販亂象別讓府城丟臉

台南市西門商場及西市場是今年10月台灣設計展主展場，而台南400年一系列活動正如火如荼進行，但西市場周邊街廓工程原定3月完工，卻一再延宕，議員要求市府加緊施工，以免影響後續展覽，顏面盡失，市府表示，6月一定會完工。居民說，之前攤販亂象多，影響市容與交通，市府必須妥善規畫。

市場處長王俊博表示， 國華街側攤商原17鋪，文資審議只同意蓋回15鋪，後續會先找攤商談合併，安置不下的部分再看是放淺草市場或原魚漿製麵區，農曆過年後會研議出具體分配方案，經市府同意後再召開攤商說明會。

市議員沈震東說，台南市中西區西市場是台灣第一個官設市場，隨著市場攤商增加發展出大菜市，涵蓋西門路、中正路、正興街與國華街區。其中市定古蹟西市場已在2年前修復，接續是西門商場周邊街廓改建，卻因攤位等問題而延宕，遲到去年6月西市場周邊街廓整體改建工程才動工，預定今年3月完工，但由目前工程進度來看，不可能如期完成，因南市爭取到今年10月台灣設計展主辦權，西市場與西門商場就是主場地，市府要栓緊螺絲，加緊工程，如實如質完工，以免延宕到台灣設計展的時程及進度，讓台南丟臉。經發局回應，會在6月底前完工。

淺草里長陳建國指出，西市場後方的點心攤區目前暫移至國華街貨櫃屋區，等工程完工後，將遷至市定古蹟香蕉倉庫後方的原魚漿製麵區；另，文化局也正爭取經費為中正路後方西門商場房屋拉皮，以搭配西市場景觀，期待街廓工程完工後，能讓淺草里國華街商圈成為新亮點。但過去這裡有攤販亂象，連玄關都有攤販，以致影響景觀，希望市府做好規畫，並且必須將西市場與西門商場完全整合，也才能算是名符其實的「大菜市」。