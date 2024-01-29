雲林北港免費停車場 堆滿垃圾

雲林北港鎮最大的第3公有市場附設千坪停車場，8年來供買菜民眾免費停車，相當便利，但被亂丟積滿垃圾，儼如垃圾場，甚至遭長期占用，民眾議論是否改成收費停車場？鎮公所表示，先加強管理，呼籲珍惜免費停車福利，共同維護環境。

北港鎮公所建設課指出，公有停車場原為公家宿舍區，屬公所、國產署、朝天宮共有，拆除改建供免費停車已約8年，目前由公所管理，但將來是否收費以及相關管理，須由3個單位討論。

北港第3公有市場旁的民享路停車場廣達1620坪，可停放百輛車，是鎮內唯一免費的大型公有停車空間，因沒有門禁長期下來積滿垃圾，惡臭不堪，非市場營業時間也停不少車，加上場域缺乏警示指標，進出口經常塞車打結，影響交通。

有網友指出「有人把方便當隨便」、「有車子很久沒移動，是否成了棄車場？」鄰近店家表示，提供免費停車空間，大家應心存感激，只是停車場開放式，常有野狗聚集大小便，場內瓶罐垃圾充斥，即便鎮公所派人打掃也清不勝清，隔沒幾天又到處髒亂，實很無奈。

鎮公所指出，一旦改成收費，若沒相關配套，大家不願進場，路邊停車增加反阻礙交通，公所會再深入研議，如果維持不收費，也將會加強警示管理及巡邏勸導。