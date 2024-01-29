台南西市場周邊改建 3月恐難完工

台南400年系列活動如火如荼舉行，其中中西區的市定古蹟西市場及旁邊西門商場是10月台灣設計展主展場，市場周邊街廓工程原定3月完工，卻一延再延，有議員要求市府加緊施工，以免影響後續展覽、顏面盡失。居民則說，之前攤販亂象多，影響市容與交通，必須妥善規畫。市府表示，6月一定會完工，攤販規畫會與攤商溝通。

南市府市場處長王俊博表示，西市場國華街側攤商原17鋪，文資審議只同意蓋回15鋪，後續會先找攤商談合併，安置不下的部分，會討論是放淺草市場或原魚漿製麵區，春節後會研議出具體分配方案，經市府同意後，再開攤商說明會。

西市場是台灣第1個官設市場，隨著市場攤商增加，發展出「大菜市」，涵蓋西門路、中正路、正興街與國華街區，其中西市場已在2年前修復，接續是西門商場周邊街廓改建，卻因攤位等問題而延宕。

市議員沈震東說，遲至去年6月周邊街廓整體改建工程才動工，原訂今年3月完工，由目前進度來看，不可能如期完成，但市府爭取到10月台灣設計展主辦權，西市場與西門商場就是主場地，要拴緊螺絲，加緊工程，如實如質完工，以免延宕到台灣設計展的時程及進度。

淺草里長陳建國指出，西市場後方的點心攤區目前暫移至國華街貨櫃屋區，等工程完工後，將遷至市定古蹟香蕉倉庫後方的原魚漿製麵區，西門商場過去有攤販亂象，連玄關都有攤販，以致影響景觀，須將西市場與西門商場完全整合，才能算是名符其實的「大菜市」。

沈震東也說，財稅局已編列西門商場環境再造案第1期1千萬元，下月將發包，接續是改善正興街鋪面，希望整個環境更優質與漂亮。