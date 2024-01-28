影／水色魅力放射越晚越美麗 首屆「新營波光節」點燈

首屆「新營波光節」今晚在新營天鵝湖公園舉行點燈儀式，五光十色燈海璀璨照耀水色，其中，透過天鵝湖中寬達15公尺的「光之眼」作品，讓與會遊客驚豔不已，未來可望每年都舉辦。

新營波光節由已累積口碑的鹽水月津港燈節延伸，展期1月27日至3月3日共37天，亮燈時間為每天傍晚5點半至晚上11點，共有9件主題亮點作品、環湖光環境以及大型水上噴泉。

文化局長謝仕淵表示，天鵝湖水域遼闊，陽光照耀下波光粼粼，「波光節」之名便由此而來。首屆以「波光圈」為策展主題，結合地方文化與環境，打造出一場與生態相依的波光盛宴。本次展覽包含環湖光布景、大型水上噴泉、以及8件主題亮點作品，包括藝術家黃文淵「荷蒔」、原住民藝術家安聖惠(峨冷‧魯魯安)「此時。此刻」、藝術團隊作日製作「凹」等。

市長黃偉哲、立委陳亭妃、新營區長翁振祥、市議員蔡育輝、李宗翰、王宣貿等人晚間主持啟燈儀式，透過天鵝湖中寬達15公尺的「光之眼」作品，融合天鵝雕像投影、音樂家狄文斯(Divyns)創作的電子音樂，打造會場視覺與聽覺雙重享受，越晚越美麗。

此外，原住民藝術家安聖惠(峨冷‧魯魯安)帶來的《此時。此刻》，透過她微觀天鵝游湖的漣漪，創作呈現觸動湖間的那抹幽靜，隨著微風、樹梢流竄過那個片刻，在音律、光影變化的瞬間，讓大家從心底感受不同的《此時。此刻》。

文化局指出，除精彩作品，也將在2月3日、18日、24日、25日以及3月2日、3日與新營社大合作舉辦人文生態導覽解說、走讀小旅行，日常展出期間也將有街頭藝人演出等活動，更多活動資訊可查詢臉書活動粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=61555273618078