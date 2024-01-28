雲林莿桐花海已盛開 春節不打烊是走春賞景好去處

國內10大花海之一的雲林縣莿桐鄉孩沙里花海，今天氣溫回升加上假日吸引不少遊客提前來賞花，從觀景台俯瞰，一望無際花田宛如五彩繽紛的美麗畫布，今年種植桃紅、橘黃、混合等3色百日草及向日葵、波斯菊等花種，莿桐鄉公所配合推出各種賞花音樂表演、彩繪，還充氣城堡遊樂園，春節不打烊，即日起至2月14日是最佳賞花時節，歡迎民眾舉家來走春賞花遊雲林。

莿桐鄉長廖秋蓉指出，莿桐是雲林主要稻米及蔬菜生產區，農民每年的2期稻作收成後到隔年1期作前，均會全面進行休耕綠肥，並播種各種花卉，長達約1個月的開花期，五彩繽紛，因視野廣闊，蔚為農村美景，每年都吸引成千上萬遊客慕名來拍照打卡，配合花期，雲林縣府、農會也和公所合作推動花海系列活動，逐漸打響莿桐花海名號，被譽為國內10大花海之一。

廖秋蓉表示，今年莿桐花海約有22公頃，種植桃紅、橘黃及混合的3色百日草、向日葵、波斯菊等花種，花海分兩個區，除孩沙里社區，縣道154、156線沿線，另一處在樹仔腳堤防公園，民眾賞花外，還可以參觀網紅景點「鳥巢」，最近花田陸續綻放，正是賞花大好時機，兩天來已有不少人先賞為快。