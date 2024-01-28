方便當隨便？雲林北港市場免費停車場 髒如垃圾場引非議

北港最大的第3公有市場附設千坪停車場，8年來供買菜民眾免費停車，相當便利，但整座停車場髒亂不堪，儼如垃圾場，甚至遭人長期占用，引來網友撻伐。是否改成收費停車場引起熱議，鎮公所表示，停車場屬公所、朝天宮、國產署共有，收費須徵得3方同意，將加強管理再研議是否收費，呼籲民眾珍惜免費停車福利，共同維護環境。

北港第3公有市場旁的民享路停車場廣達1620坪，可停放百輛車，是鎮內唯一免費的大型公有停車空間，因沒有門禁長期下來積滿垃圾，惡臭不堪，非營業時間也停不少車，疑遭長期占用，加上場域缺乏警示指標，進出口經常塞車打結，影響交通。

停車場亂象近日引來網友撻伐，「使用者付費」再引起熱議，網友說「有人把方便當隨便」、「有車子很久沒移動，是否成了棄車場？ 」，有民眾贊成收費管理，但也有人認為免費停車很方便，請大家發揮公德心。

鄰近店家表示，提供買菜民眾一個完善的費免停車空間，相當難得，大家應心存感激，只是停車場開放式，常有野狗聚集大小便，場內瓶罐垃圾充斥，即便鎮公所派人打掃也清不勝清，隔沒幾天又到處髒亂實很無奈。

北港鎮公所建設課指出，公有停車場原為公家宿舍區，管理單位包括公所、國產署及朝天宮，拆除改建供免費停車已約8年，目前雖由公所管理但將來是否收費以及相關管理標準，也須由3個單位討論並獲得授權，才能進行規畫。