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體驗台糖火車千里宣傳反共抗俄 2月3日烏樹林車站登場

中央社／ 台南28日電

台糖公司研究所與國立台南藝術大學合作，出版專書介紹早年政府利用台糖鐵路宣傳「反共抗俄」盛況，並將於2月3日在台南後壁烏樹林車站舉辦體驗活動，40個名額1天內就額滿。

台糖公司研究所與南藝大合作，由南藝大音像藝術媒體中心主任曾吉賢主筆，在去年出版「1198.5km記反共抗俄台糖鐵路宣傳列車軌跡」一書，記述台灣當年政治經濟背景，並詳勘「反共抗俄列車」經台糖鐵路到各地宣傳影像，成為珍貴文史資料。

台糖公司定於2月3日在台南後壁烏樹林車站舉辦體驗活動，邀請曾吉賢於現場比對影像與文獻資料，針對車站、鐵道、道班房、內燃機車庫等地點進行導覽解說，與書本上資料相對照，並乘坐五分車感受當年宣傳「反共抗俄」氣氛，40個名額在開放報名1天內就已額滿。

曾吉賢今天告訴中央社記者，當天解說內容包括講解糖業鐵道發展歷史與鐵路運轉設施，介紹鐵道現址或遺構價值，進一步挖掘更多反共抗俄宣傳列車在1955年到各地執行任務的歷史記憶，讓更多人了解歷史現場事件、勞動、設施等變化，以及糖業鐵道功能。

台糖公司研究所提供資料指出，在1955年兩岸關係緊張時空背景下，政府利用糖業鐵路南北平行預備線深入鄉間特性，以五分車從台中糖廠出發，進行32天「反共抗俄」宣傳，經過103個車站、距離共1198.5公里，行駛到屏東南州糖廠，期間展演67場電影及街頭劇，共有158萬人參觀，成為當時盛事。

台糖公司資料指出，1955年5月18日宣傳列車開抵烏樹林站，停留約1.5小時後開往東山站，當天下午抵達白河站，並於白河戲院舉辦晚會，此次以這段歷史為基礎規劃相關導覽解說及體驗活動。

鐵道 糖鐵 台南

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