影／台灣唯一扛厝在台南 「扛茨走溪流」體驗先民聚落生活記憶

台南市安南區「竹籠茨」是台灣僅有的建築與文化，南市文資處與台灣歷史博物館、溪南寮興安宮今舉辦「扛茨走溪流—轉去咱的舊厝地」活動，市長黃偉哲與近百民眾，扛著數公噸的竹籠茨，讓民眾認識台江住民百年前對抗水患的歷史，體驗早期庄民互助扛茨遷村的過程。

黃偉哲表示，「扛茨（茅草屋）走溪流」讓大家體驗先民的生活精神，尤其是和大自然共同生活、保護自己的家與財產的精神，此活動已辦理4屆，現場看到大人帶著小孩來參加，希望藉此讓扛茨走溪流的傳統記憶可以代代傳承下去，讓民眾了解祖先走過的痕跡。

「扛茨走溪流—轉去咱的舊厝地」今早在溪南寮興安宮前廣場舉行，立委陳亭妃、市議員黃麗招、蔡麗青及邱昭勝都到場，竹籠茨由022年獲台南市政府登錄為傳統工藝「竹籠茨」保存者李養率員製作，材料為竹子及茅草，扛竹籠茨需人力近百人，依高矮排序來扛，最矮155公分，最高178公分，要走2公里的路，雖辛苦卻是珍貴的體驗與文化傳承。

文化局長謝仕淵現場介紹，「扛茨走溪流」是台江曾文溪流域聚落特殊的生命經驗。早年曾文溪經常氾濫成災，居民在「避水而居、順水而生」的生存條件下，發展出「竹籠茨」建築工法，反映因地制宜的生活方式，展現人與大自然共生的智慧。

此扛茨活動，是2018年由台灣歷史博物館帶領溪南寮及地方庄頭發起，讓這段遷徙的回憶，重新進入居民及大眾的視野，隨後兩屆則由溪南寮以文化傳承的活動自辦。睽違兩年，今年再由市府發起第4屆「扛茨走溪流」，串聯台史博與在地興安宮，邀請眾人合力將竹籠茨從「溪南寮興安宮」扛到「水橋松王公」舊厝地；除了扛茨體驗，也安排在舊堤防上進行「尋找舊厝地」導覽，用地圖與史料對照現地，找出百年前位在曾文溪畔的家園，進而思考為何「新堤防已建，舊堤防卻不拆」的決定，突顯人在環境下與水共存的防災思維。

立委陳亭妃指出，此活動最重要的是歷史意義，應思考如何保存下來，把這一文化以及建造竹籠茨的技術，代代傳承下去，並成為大家都知道且會來參加的活動。