重返68年前台糖反共抗俄宣傳列車 首場40名額秒殺

國立台南藝術大學、台糖公司合作，建構重返68年前反共抗俄台糖鐵路宣傳列車歷史現場，首站下月3日在台南後壁烏樹林車站登場，外界反應熱烈，40名額已秒殺。

台糖研究所資料顯示，1955年台海危機之際，政府善用糖鐵南北平行預備線深入鄉間特性，以台糖五分車從台中糖廠出發，展開長達32天「反共抗俄」宣傳盛事，一路行駛到屏東南州糖廠，期間經103個車站、共長1198.5公里，展演67場電影及街頭劇，計有158萬人參觀，對當年台灣社會及糖業文化來說，都是史無前例盛事。

其中，民國44年5月18日宣傳列車越過八掌溪前往烏樹林糖廠，8點45分抵達烏樹林站，接受宣傳民眾約6000人，停留一個半小時後，繼續前往東山站，下午宣傳列車抵達白河站，晚會於白河戲院舉辦，台糖研究所與南藝大以此作為重返烏樹林的歷史基礎。

去年，台糖公司研究所與南藝大音像藝術媒體中心合作，由中心主任曾吉賢撰寫，出版《1198.5km記反共抗俄台糖鐵路宣傳列車軌跡》一書，詳述這班列車背後台灣當年政治經濟背景，記述台糖第一任總經理沈鎮南從被美軍轟炸後的糖廠廢墟中迅速重建，沈鎮南後被誣指投共，秘書林良同被槍斃於馬場町。該書詳勘當年反共抗俄列車在各地珍貴影像，成為重要對照糖業鐵路、糖廠地景變化檔案照片。

台糖表示，2月3日上午9點邀請曾吉賢在烏樹林糖廠現場比對重要影像與文獻資料，在車站、鐵道、道班房與內燃機車庫進行與反共抗俄列車有關解說，並搭乘小火車在鐵道與車廂行進間，感受68年前列車宣傳氣氛。該活動報名費500元，除可搭乘烏樹林小火車，還可獲贈該書及導覽解說，40個名額一天內已搶空。