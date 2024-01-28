不忍遊客遠道撲空 雲林虎尾農產站天天開

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣虎尾鎮農會農民直銷站重新裝修、擴大服務，昨天開幕，副市長謝淑亞（左二）邀民眾來選購。記者陳雅玲／攝影
雲林縣虎尾鎮農會農民直銷站重新裝修、擴大服務，昨天開幕，副市長謝淑亞（左二）邀民眾來選購。記者陳雅玲／攝影

雲林縣虎尾鎮農會以花生聞名，5年前成立農民直銷站，周一至周五販售在地農產，因農會生產虎霸王花生大受好評，假日外地遊客撲空，為服務消費者，農會重新裝修、擴大營運規模，延長為每天營業，並增加海鮮、蔬果、鮮花等多樣化品項，服務在地消費者與外地遊客。

虎尾鎮農民直銷站昨天重新開幕，副縣長謝淑亞、縣府農業處長魏勝德、虎尾鎮長丁學忠、鎮代會主席林嘉弘等人到場剪綵，直銷站占地80坪，販售農會產銷履歷產品、在地農特產、鮮花、海鮮、蔬果、小農商品，也有外縣市農會的優質產品，產品多元。

農會總幹事蔡武吉表示，農會虎霸王花生賣出口碑，常有外地遊客假日上門購買撲空，為服務消費者決定擴大營運，重新裝修，增加販售品項，延長為每天營業。

蔡武吉說，直銷站讓小農產品方便上架，也販售在地生產的蘭花、洋桔梗，還有好吃的冰淇淋，未來也會延伸打造花生主題館，讓外地遊客體驗產地產品。

謝淑亞表示，農民直銷站販售雲林在地良品，可提升競爭力、建立品牌，建立消費者對在地產品信任，提高農民收益，也是購物休閒好去處。

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