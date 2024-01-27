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結合5G應用與AR實境 體驗月津港燈節虛實交錯

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
台南鹽水月津港燈節結合5G應用及AR技術，讓民眾體驗虛幻與實際展覽的特色。照／台南市政府提供
台南鹽水月津港燈節結合5G應用及AR技術，讓民眾體驗虛幻與實際展覽的特色。照／台南市政府提供

台南鹽水月津港燈節邁入第13年，是全台第一個獲得德國紅點設計大獎肯定的燈節活動，今年月津港燈節以「夢想將近．鹽水新視界」作為主題，除了傳統燈區展示外，也首次透過數位發展部數位產業署支持，整合5G應用與落地計畫，在燈節設置大型戶外AR街區體驗，包括巷弄燈區「漫月美行動」AR擴增實境導覽外，還在鹽水永成戲院打造大型虛擬燈節作品〈漫月幻池塔〉。

南市府文化局、南臺科技大學、資暘數位產官學共同合作，執行「未來進行市－台南市地方文化特色整合 5G 應用與落地計畫」，資暘數位特邀擅長數位藝術創作的在地藝術家潘奕丞跨刀，替月津港燈節設計數位作品《5G漫月AR幻遊》。

潘奕丞是「Rakutou 樂鬪」發起人之一，他以《月津八景》中的〈月池蛙鼓〉為發想，還原月池美景並加入現代科技感元素，以永成戲院正面與側面的雙塔形式表現虛實密不可分的關係，雙塔連結著月池充滿生命力，又以鹽水當地原生和居民們種植的植物為靈感，重新解讀它們的個性和生命意義，以AR虛擬實境的數位作品詮釋〈月池蛙鼓〉。

另外在巷弄燈區「漫月美行動」的虛擬導覽系統中，潘奕丞把與日本當代藝術大師村上隆聯名的Web3藍籌項目「CloneX」裡的未來科技虛擬角色，穿梭在充滿歷史文化的巷弄中，民眾掃描街區巷口的光標籤機進行定位後，即可進入虛擬地圖看到虛擬作品簡介，並替民眾導覽。

資暘數位也與時代科技有限公司串聯，透過獨家專利光通訊定位，高度準確定位優勢，民眾欣賞月津港燈節藝術品及《5G漫月AR幻遊》的同時，在每個AR擴充實境景點，掃描光標籤機都可以看到專屬的「漫月之星」，每集滿5個星星可兌換列印相片一張，讓民眾可以把虛擬CloneX人物最酷的合照列印帶回家。

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