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最美水岸藝術燈節 台南鹽水月津港燈節啟燈萬人見證

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
台南鹽水月津港燈節今晚正式啟燈。記者莊曜聰／攝影
台南鹽水月津港燈節今晚正式啟燈。記者莊曜聰／攝影

有「全台最美水岸藝術節」稱號的台南鹽水月津港燈節，從2012年開始舉辦，已經從在地特色燈會成為知名旅遊品牌，累積迄今超過700萬人次前來，今年燈節以「夢想將近．鹽水新視界」為主題，五大燈區共有66件作品，吸引民眾目光，今晚正式啟燈，上萬遊客湧入搶頭香，一睹燈節風采及水上表演，相當精彩。

台南市長黃偉哲表示，月津港燈節是台南極具代表性的文化節慶活動，近年更成為許多新銳藝術家嶄露鋒芒的重要發表平台，每年都吸引數十萬遊客造訪鹽水，市府團隊也逐年爭取經費進行各項景觀升級，建構城鎮整體藝術風貌，37天的展期邀請國人朋友前來參觀，一同感受這場精彩的光影盛宴。

今晚開幕儀式打造「台南400．月津風華」水上劇場，以燈籠、絹扇、火舞、官將首演出，以萬家燈火、月光舞影、流金歲月與四方眾神等不同主題段落，呈現月津風華的記憶與台南400年的歲月軌跡，人氣創作歌手魏嘉瑩帶來〈藍色眼睛〉、〈花香〉等多首膾炙人口的歌曲。下半場演出則由金曲歌手孫盛希精彩獻唱，成功帶動全場氣氛。

南市文化局表示，「月津港燈節」展期從1月27日到3月3日共37天並銜接台灣燈會，市府也在新營文化中心及新營天鵝湖公園，舉辦首屆「新營波光節」，打造「團圓‧微光」幾米戶外藝術裝置展以及天鵝湖「波光圈」燈節活動，與「月津港燈節」一同閃耀北台南，歡迎全台民眾前來共襄盛舉。

台南鹽水月津港燈節今晚正式啟燈，吸引超過萬人湧入欣賞開幕活動。記者莊曜聰／攝影
台南鹽水月津港燈節今晚正式啟燈，吸引超過萬人湧入欣賞開幕活動。記者莊曜聰／攝影
台南鹽水月津港燈節今年展期37天，現場共有5大展區66件作品。記者莊曜聰／攝影
台南鹽水月津港燈節今年展期37天，現場共有5大展區66件作品。記者莊曜聰／攝影
台南鹽水月津港燈節邁入第13年，累計吸引超過700萬人次造訪。記者莊曜聰／攝影
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台南鹽水月津港燈節今年展期37天，現場共有5大展區66件作品。記者莊曜聰／攝影
台南鹽水月津港燈節今年展期37天，現場共有5大展區66件作品。記者莊曜聰／攝影
台南鹽水月津港燈節啟燈，水上表演相當精采。記者莊曜聰／攝影
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月津港 台灣燈會

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