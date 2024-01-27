最美水岸藝術燈節 台南鹽水月津港燈節啟燈萬人見證

有「全台最美水岸藝術節」稱號的台南鹽水月津港燈節，從2012年開始舉辦，已經從在地特色燈會成為知名旅遊品牌，累積迄今超過700萬人次前來，今年燈節以「夢想將近．鹽水新視界」為主題，五大燈區共有66件作品，吸引民眾目光，今晚正式啟燈，上萬遊客湧入搶頭香，一睹燈節風采及水上表演，相當精彩。

台南市長黃偉哲表示，月津港燈節是台南極具代表性的文化節慶活動，近年更成為許多新銳藝術家嶄露鋒芒的重要發表平台，每年都吸引數十萬遊客造訪鹽水，市府團隊也逐年爭取經費進行各項景觀升級，建構城鎮整體藝術風貌，37天的展期邀請國人朋友前來參觀，一同感受這場精彩的光影盛宴。

今晚開幕儀式打造「台南400．月津風華」水上劇場，以燈籠、絹扇、火舞、官將首演出，以萬家燈火、月光舞影、流金歲月與四方眾神等不同主題段落，呈現月津風華的記憶與台南400年的歲月軌跡，人氣創作歌手魏嘉瑩帶來〈藍色眼睛〉、〈花香〉等多首膾炙人口的歌曲。下半場演出則由金曲歌手孫盛希精彩獻唱，成功帶動全場氣氛。