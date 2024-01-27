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台南宮廟神尊創作 潮流「聖王公仔」西羅殿抽購

中央社／ 台南27日電

台灣知名藝術玩具創作者劉廣嘉（Ed），以台南市中西區西羅殿主神廣澤尊王創作「聖王公仔」，即使價格不斐，但逾700名鐵粉今天在西羅殿抽購66尊限量品，搶手程度讓人咋舌。

在潮流公仔界佔有一席之地的品牌「Kori&Ed」，是許多公仔迷徹夜排隊也要入手收藏的熱門作品，劉廣嘉因夢到「聖王公」廣澤尊王，和中西區西羅殿結緣，首度以宮廟神尊為題，以近1年創作出「聖王公仔」。

劉廣嘉創作出限量66尊「聖王公仔」，今天在西羅殿抽購，即使價格不斐，但現場湧進逾700名鐵粉，其中還有人來自香港，直接在場抽購面交。劉廣嘉同時和粉絲們互動。

劉廣嘉說，自己原沒有特別宗教信仰，但某天夢到聖王公，循著靈感指引找到西羅殿，除恭請神像到西羅殿開光、回家祀奉，也著手創作「聖王公仔」，獻給西羅殿，以此記錄下特殊人神緣分。

他表示，首次和廟宇合作，讓粉絲藉此認識聖王公文化信仰，感覺很不錯。這尊高僅17公分「聖王公仔」，由近40個零組件拼成，聖王公的招牌大眼睛、呈90度屈翹的右腿等特色都精準掌握，八獅椅獅子則變成萌犬，相當吸睛。

位於中西區和平街的西羅殿，由郭姓族人建於清朝康熙年間(1718年)，主祀廣澤尊王、配祀十三太保，是台灣廣澤尊王信仰中心。

信仰 粉絲 獅子

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