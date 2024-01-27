嘉義湖美夜市2月5日正式開幕 年初一到初五不休息

嘉義市湖美夜市重啟爐灶元月6日試營運以來每周三、五、六吸引爆滿人潮，夜市也依市府嘉義夜市攤販集中場設置管理規則設立管委會，管委會主委吳承勳表示，湖美夜市確定2月5日下午5點正式開幕；為感謝大家支持，開幕當天將發摸彩券，獎品內容研議中，不會讓大家失望，另新春期間大年初一到初五不休息。

嘉義市最大的湖美夜市在去年5月間風光開幕，吸引爆滿人潮，後因不符合都市計畫法土地分區使用規定，遭嘉義市政府開罰6萬元，不到1個月就落幕。

業者持續朝合法夜市申請，市府召集相關單位審查，在去年底12月26日核准「嘉義市湖美商展嘉義夜市攤販集中場」設置申請案。為嘉義市首座申請核准民營攤販集中場。

業者以「嘉義市湖美商展嘉義夜市」重啟爐灶，並規畫每周三、五、六營業，於今年元月6日試營運，結果場場吸引爆滿人潮，也因此決定在2月5日下午5點正式開幕。

管理委員會主委吳承勳說，除了確定2月5日開幕外，新春期間2月9日除夕休息1天外，大年初一到初五不休息歡迎大家來逛夜市、享美食。