嘉縣府前綠地年貨市集200攤位 今湧入採買人潮強強滾

2024嘉有好市集年貨市集，今明2天在嘉義縣政府前廣場至星巴克旁綠地展開，首日吸引千名民眾大排長龍領縣長翁章梁紅包，市集更以「龍」為主題，召集破200家業者齊設攤，規畫龍賀呷、龍賀買、龍賀耍的3大年貨主題，要讓民眾一次購足年節所需，感受滿滿的年味 。

嘉有好市集年貨市集自2020年開辦至今，已成嘉義縣年前採買年貨熱點，今年推出攤位消費滿100元蓋章集點，集5點兌換市集消費現金券20元，集滿10點可參加龍好禮抽獎，有機會把特等獎iphone 15手機、Apple watch等好禮帶回家。

縣長翁章梁表示，嘉義優鮮品牌目前有178家業者520項產品，過年前夕都會辦年貨大街，希望嘉義縣朋友能就地消費，採買在地新鮮的農產或加工產品，達成「淨零碳排」的目標，今年有200個攤位，非常精彩。

領到縣長翁章梁龍年新年第一個紅包的86歲李涂阿嬤說，自己非常喜歡縣長翁章梁，家住在朴子市大槺榔，特地10點多就來排第一位等縣長發紅包，會把拿到的縣長祝賀紅包放身上，滿滿喜氣。

縣府團隊邀集嘉義各地的優質業者，年貨市集內有農特產品、在地美食、手作文創、特色伴手禮等，有嘉義縣書法學會現場揮毫寫春聯供民眾限量索取，及嘉義縣茶道花藝推廣協會設置茶席，邀鄉親品味茶的世紀風華，更邀五星咖啡莊園手沖精品咖啡，讓民眾品嘗到阿里山咖啡的獨特風味。