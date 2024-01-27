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嘉縣府前綠地年貨市集200攤位 今湧入採買人潮強強滾

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
2024嘉有好市集年貨市集今明2天在嘉義縣政府前廣場至星巴克旁綠地展開，吸引破千民眾湧入採買。記者呂慧瑜／攝影
2024嘉有好市集年貨市集今明2天在嘉義縣政府前廣場至星巴克旁綠地展開，吸引破千民眾湧入採買。記者呂慧瑜／攝影

2024嘉有好市集年貨市集，今明2天在嘉義縣政府前廣場至星巴克旁綠地展開，首日吸引千名民眾大排長龍領縣長翁章梁紅包，市集更以「龍」為主題，召集破200家業者齊設攤，規畫龍賀呷、龍賀買、龍賀耍的3大年貨主題，要讓民眾一次購足年節所需，感受滿滿的年味 。

嘉有好市集年貨市集自2020年開辦至今，已成嘉義縣年前採買年貨熱點，今年推出攤位消費滿100元蓋章集點，集5點兌換市集消費現金券20元，集滿10點可參加龍好禮抽獎，有機會把特等獎iphone 15手機、Apple watch等好禮帶回家。

縣長翁章梁表示，嘉義優鮮品牌目前有178家業者520項產品，過年前夕都會辦年貨大街，希望嘉義縣朋友能就地消費，採買在地新鮮的農產或加工產品，達成「淨零碳排」的目標，今年有200個攤位，非常精彩。

領到縣長翁章梁龍年新年第一個紅包的86歲李涂阿嬤說，自己非常喜歡縣長翁章梁，家住在朴子市大槺榔，特地10點多就來排第一位等縣長發紅包，會把拿到的縣長祝賀紅包放身上，滿滿喜氣。

縣府團隊邀集嘉義各地的優質業者，年貨市集內有農特產品、在地美食、手作文創、特色伴手禮等，有嘉義縣書法學會現場揮毫寫春聯供民眾限量索取，及嘉義縣茶道花藝推廣協會設置茶席，邀鄉親品味茶的世紀風華，更邀五星咖啡莊園手沖精品咖啡，讓民眾品嘗到阿里山咖啡的獨特風味。

縣府指出，2024嘉有好市集年貨大街2天活動，只要穿有龍的服飾或提供2個乾淨的紙袋或捐2張當月發票，即可領取一份市集來客禮（送完為止），邀請大家蒞臨龍總來「嘉」過新年。

2024嘉有好市集年貨市集今明2天在嘉義縣政府前廣場至星巴克旁綠地展開，縣長翁章梁帶領大家逛嘉義優鮮一品咖啡莊園等各攤位。記者呂慧瑜／攝影
2024嘉有好市集年貨市集今明2天在嘉義縣政府前廣場至星巴克旁綠地展開，縣長翁章梁帶領大家逛嘉義優鮮一品咖啡莊園等各攤位。記者呂慧瑜／攝影
2024嘉有好市集年貨市集，今明2天在嘉義縣政府前廣場至星巴克旁綠地展開，首日吸引千名民眾大排長龍領縣長翁章梁紅包。記者呂慧瑜／攝影
2024嘉有好市集年貨市集，今明2天在嘉義縣政府前廣場至星巴克旁綠地展開，首日吸引千名民眾大排長龍領縣長翁章梁紅包。記者呂慧瑜／攝影
2024嘉有好市集年貨市集今明2天在嘉義縣政府前廣場至星巴克旁綠地展開，吸引破千民眾湧入採買，市集熱鬧滾滾。記者呂慧瑜／攝影
2024嘉有好市集年貨市集今明2天在嘉義縣政府前廣場至星巴克旁綠地展開，吸引破千民眾湧入採買，市集熱鬧滾滾。記者呂慧瑜／攝影
2024嘉有好市集年貨市集今明2天在嘉義縣政府前廣場至星巴克旁綠地展開，86歲李涂阿嬤領到今年第一個縣長翁章梁紅包。記者呂慧瑜／攝影
2024嘉有好市集年貨市集今明2天在嘉義縣政府前廣場至星巴克旁綠地展開，86歲李涂阿嬤領到今年第一個縣長翁章梁紅包。記者呂慧瑜／攝影

年貨大街 嘉義 紅包

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