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台灣本產紅蔥頭9成在台南 產季到北門公所首辦活動行銷

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
北門區種植紅蔥頭面積約110公頃，主要集中在三寮灣一帶，北門區公所今年首度舉辦行銷活動。記者莊曜聰／攝影
北門區種植紅蔥頭面積約110公頃，主要集中在三寮灣一帶，北門區公所今年首度舉辦行銷活動。記者莊曜聰／攝影

台南市沿海北門、學甲、七股、安南區栽種紅蔥頭面積超過1000公頃，占全台9成以上，目前陸續進入產季，今年入冬後少雨，產量略減，每分地約可收成4000台斤左右，目前產地價每台斤約23到25元，北門區公所今年首度舉辦紅蔥頭文化季活動，現場有剪蔥體驗蔥農生活、紅蔥頭手作藝品DIY等，相當有趣。

北門區區長張政郎表示，三寮灣的慈安、三光、文山及錦湖里種植面積約110公頃，三寮灣一帶是最主要產區，由於土壤含鹽分，農民為避免土壤鹽化，休耕期關上農地排水閘門後接取雨水，農田積水的水壓會將鹽分高的地下水往下壓，紅蔥頭則依靠田地上方這幾公分的「淡土」栽種，是特有的「關水」種植文化。

蔥農曾進祥說，種植紅蔥頭就是看天吃飯，每年8月種植、年底收成的「早蔥」價格最好，冬至前還有每台斤57元的高價，但往年也曾跌到每台斤僅12元，差點血本無歸，另外越南進口紅蔥頭也會影響收購價格，目前每台斤23到25元算是持平，但現在人力採摘難雇工，成本提高，利潤越來越微薄。

曾進祥表示，本產的生鮮紅蔥頭風味濃郁，切開後有豐富汁水，且沿海地區的紅蔥頭夠嗆辣，無論是當辛香料爆香或製作紅蔥酥都很夠味，但市面上會以進口貨與本產貨混合，消費者選購時要特別注意，也希望相關單位能要求清楚標示。

由於鹽分地帶栽種的紅蔥頭特別香辣，是台式料理提味的靈魂配角，與虱目魚、洋香瓜、牡蠣並列特色農漁業產品，北門區公所也首辦北門紅蔥頭文化季，結合產業推廣食農教育，帶動地方觀光。

台南市種植紅蔥頭面積約1000公頃，集中在七股、北門、學甲、安南等沿海地區。記者莊曜聰／攝影
台南市種植紅蔥頭面積約1000公頃，集中在七股、北門、學甲、安南等沿海地區。記者莊曜聰／攝影
蔥農曾進祥說，台南北門是鹽分地帶，種植的紅蔥頭風味濃郁。記者莊曜聰／攝影
蔥農曾進祥說，台南北門是鹽分地帶，種植的紅蔥頭風味濃郁。記者莊曜聰／攝影
北門區公所今年首度舉辦紅蔥頭文化活動行銷，現場開放民眾剪蔥體驗。記者莊曜聰／攝影
北門區公所今年首度舉辦紅蔥頭文化活動行銷，現場開放民眾剪蔥體驗。記者莊曜聰／攝影

北門 食農教育 地下水 台南

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