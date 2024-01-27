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台南400跨視紀科藝展「最佳攻略體驗」 6萬人朝聖空中巨鯨

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南首次展演戶外裸視3D，虛擬鯨魚彷彿穿越螢幕，遨遊到觀眾眼前。圖／台南市研考會提供
台南首次展演戶外裸視3D，虛擬鯨魚彷彿穿越螢幕，遨遊到觀眾眼前。圖／台南市研考會提供

台南跨視紀400科藝之旅開幕後，吸引參觀人潮已突破6萬人次，尤其是「AR發現鯨奇」讓民眾觀賞大鯨魚在城市悠遊，捕捉空中鯨魚也成了另類的趣味活動，市府研考會表示，活動即將進入尾聲，請把握2月4日閉幕前，前往河樂廣場體驗，享受難得的科技趣味。

研考會主委陳淑姿分享「台南跨視紀400科藝之旅」最佳體驗攻略，來到河樂廣場可先到「古都大富翁3D地景藝術」拍照打卡，欣賞古都地景的立體擬真效果。接著前往「AI 角色扮演穿越秀」體驗生成式AI運算，換個角色做做看的樂趣，再前往「飛越時空AI沉浸式體驗」，從過去、現在到未來看見台南城市的演變，以及運用AI運算將民眾姓名寫成的詩及民眾提供的影像融入展演內容，形成全民共創、屬於台南400的回憶畫面。

最後坐在溫暖的冬陽下，觀賞台南首次展演的「裸視3D巨鯨遨遊」以及打開「AR發現鯨奇」APP，隨處捕捉空中悠遊的鯨魚。

另外，合作廠商中華電信為響應台南400，展現科文共融「預見精采永續」，推出從5G元宇宙應用場景出發的四大體驗內容透過聲音、影像、科技，結合人文美景與在地化元素，包含「裸視3Ｄ數位相框」技術結合台南歷程照片、「Hami VR台南之美」透過安平古堡在地元素，讓民眾感受5G元宇宙身歷其境魅力、「i聽聽」用耳朵一起走進台南美術館欣賞藝術饗宴、「MOD影劇饗宴」導覽台南秘境及美食，歡迎民眾把握機會，欣賞科技演繹的臺南之美。

市長黃偉哲表示，台南400全年度系列活動，由結合智慧科技與在地人文特色的「台南跨視紀400科藝之旅」打頭陣，自開幕以來廣受民眾好評，尤其是「AR發現鯨奇」讓民眾觀賞大鯨魚在城市悠遊，捕捉空中鯨魚也成了另類的趣味活動，大人小孩都大呼驚奇有趣，呼籲民眾把握時間體驗5大亮點內容。

將廢棄貨櫃循環再利用，打造成沉浸式體驗藝廊。圖／台南市研考會提供
將廢棄貨櫃循環再利用，打造成沉浸式體驗藝廊。圖／台南市研考會提供
古都大富翁3D地景藝術，成為大人小孩都愛的拍照打卡點。圖／台南市研考會提供
古都大富翁3D地景藝術，成為大人小孩都愛的拍照打卡點。圖／台南市研考會提供
運用AR擴增實境技術，奇幻巨鯨遨遊台南天空。圖／台南市研考會提供
運用AR擴增實境技術，奇幻巨鯨遨遊台南天空。圖／台南市研考會提供
運用生成式AI，讓人人變身成為共創台南400主角。圖／台南市研考會提供
運用生成式AI，讓人人變身成為共創台南400主角。圖／台南市研考會提供

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