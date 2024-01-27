「別為我流淚了」罹乳癌水上鄉長林緗亭 盼外界把關心轉認養路燈

嘉義縣41歲水上鄉長林緗亭驚傳罹乳癌，前天住院完成第一次化療，休息後在臉書跟大家分享抗癌治療過程。林緗亭幽默的口吻說，躺在病床上，有點像是高中時不想要上課，跑去保健室裝經痛騙睡覺的感覺。她希望大家把關心轉換成認養公所的路燈，達成可免費補助年輕女性鄉民乳攝的目標。

「我真的不孤單！」林緗亭說，接收到同學好友等各界關心，請大家別再為她流淚了，她會非常正向的面對癌細胞，處理癌細胞，幹掉癌細胞，醫生也警告，要嚴格管控保健食品，否則會影響化療進度，強調不用再寄補品給她啦。

林緗亭表示，如果非得堅持表達心意，她私心希望大家多認養水上鄉公所的路燈，一盞路燈一年只要1000元，除減輕公所維護路燈的費用負擔，另外她還可以為鄉民下修年輕女性乳癌免費乳攝年齡，費用由公所負擔，這是她現在最想做的事情。

林緗亭說，「我希望因為自己的確診，讓更多女性懂得關心自己的健康，好好疼惜自己！」如大家願意參與申請認養水上轄區道路公有路燈，照亮他人也照亮自己，歡迎電洽05-2682406或到水上鄉公所建設課辦理。