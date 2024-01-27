快訊

NBA／Kobe逝世4周年紀念日這天 唐西奇狂飆73分率獨行俠險勝老鷹

超仙！方文琳同框24歲女兒 基因神複製引網暴動

準公幼崩壞／收費、薪資造假海撈補助款 投機園所多頭賺 退場機制在哪？

「別為我流淚了」罹乳癌水上鄉長林緗亭 盼外界把關心轉認養路燈

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣水上鄉推路燈認養，可選擇認養路段，並在燈柱載明認養者姓名，一盞路燈一年只要1000元。圖／嘉義縣水上鄉長林緗亭提供
嘉義縣水上鄉推路燈認養，可選擇認養路段，並在燈柱載明認養者姓名，一盞路燈一年只要1000元。圖／嘉義縣水上鄉長林緗亭提供

嘉義縣41歲水上鄉長林緗亭驚傳罹乳癌，前天住院完成第一次化療，休息後在臉書跟大家分享抗癌治療過程。林緗亭幽默的口吻說，躺在病床上，有點像是高中時不想要上課，跑去保健室裝經痛騙睡覺的感覺。她希望大家把關心轉換成認養公所的路燈，達成可免費補助年輕女性鄉民乳攝的目標。

「我真的不孤單！」林緗亭說，接收到同學好友等各界關心，請大家別再為她流淚了，她會非常正向的面對癌細胞，處理癌細胞，幹掉癌細胞，醫生也警告，要嚴格管控保健食品，否則會影響化療進度，強調不用再寄補品給她啦。

林緗亭表示，如果非得堅持表達心意，她私心希望大家多認養水上鄉公所的路燈，一盞路燈一年只要1000元，除減輕公所維護路燈的費用負擔，另外她還可以為鄉民下修年輕女性乳癌免費乳攝年齡，費用由公所負擔，這是她現在最想做的事情。

林緗亭說，「我希望因為自己的確診，讓更多女性懂得關心自己的健康，好好疼惜自己！」如大家願意參與申請認養水上轄區道路公有路燈，照亮他人也照亮自己，歡迎電洽05-2682406或到水上鄉公所建設課辦理。

林緗亭也在臉書粉專發文說，沒想到自己的貼文能夠那麼多元化，以前是政治、選舉、宣導、衝底阿嬤、玩貓狗、旅行、美食，現在多了「抗癌分享」，她直言，上天總給凡間的人類許多的課題與考驗。

嘉縣41歲水上鄉長林緗亭驚傳罹乳癌，前天住院第一次化療，盼大家把關心轉換成認養公所的路燈，達成免費補助年輕女性鄉民乳攝的目標。圖／嘉義縣水上鄉長林緗亭提供
嘉縣41歲水上鄉長林緗亭驚傳罹乳癌，前天住院第一次化療，盼大家把關心轉換成認養公所的路燈，達成免費補助年輕女性鄉民乳攝的目標。圖／嘉義縣水上鄉長林緗亭提供

林緗亭 乳癌

延伸閱讀

腫瘤大小、存活率、復發率有關嗎？乳癌分期與分類怎麼判斷

41歲水上鄉長林緗亭自曝罹乳癌 貼出光頭照網讚：自信美

乳房摸到硬塊是乳癌？常見2腫瘤類型！乳癌確診只要沒發生1情況，存活率很高

乳癌確診逐年增加 醫師示警國人「3習性」恐增加風險

相關新聞

「別為我流淚了」罹乳癌水上鄉長林緗亭 盼外界把關心轉認養路燈

嘉義縣41歲水上鄉長林緗亭驚傳罹乳癌，前天住院完成第一次化療，休息後在臉書跟大家分享抗癌治療過程。林緗亭幽默的口吻說，躺...

天氣濕冷茄科作物爆發「晚疫病」 台南區農改場提醒農友注意

寒流來襲、近來濕冷天氣造成番茄、馬鈴薯等茄科作物最怕的晚疫病發生，發病後迅速蔓延。台南區農業改良場籲請產地農友注意田間管...

水交社年貨大街夯到台灣燈會 台南警交通疏導報你知

台南南區水交社文化季年貨大街正式登場，台南市警六分局為因應農曆春節年貨採買人潮，以及「2024台灣燈會在台南」東西雙燈區...

雲嘉南身障服務 春節不中斷

農曆春節將近，台南市身障弱勢服務2月8日至14日（小年夜至初五）各項服務不中斷，也不增加額外費用；另針對行動不便乘坐輪椅...

鰻魚出口滯銷 雲林推年節禮盒

雲林鰻魚養殖面積約214公頃，年產值12.7億元居全台之冠，鰻魚9成外銷日本，近年飽受滯銷之苦。縣長張麗善透過直播、上節...

回嘉出席特展 蕭萬長：我是平凡人

嘉義市立博物館今年成立20周年，為落實博物館「說嘉義人嘉義故事」宗旨，館方推出「前線的微笑老蕭─蕭萬長人物特展」，昨天蕭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。