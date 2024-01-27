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鰻魚出口滯銷 雲林推年節禮盒

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣是國內鰻魚主要產地，近年外銷受阻，縣長張麗善（中）全力行銷，推薦民眾年節採購。記者陳雅玲／攝影
雲林縣是國內鰻魚主要產地，近年外銷受阻，縣長張麗善（中）全力行銷，推薦民眾年節採購。記者陳雅玲／攝影

雲林鰻魚養殖面積約214公頃，年產值12.7億元居全台之冠，鰻魚9成外銷日本，近年飽受滯銷之苦。縣長張麗善透過直播、上節目多管齊下行銷，昨天推薦年節採購，鰻農感謝縣府大力協助，抱怨漁業署無積極作為，只會要鰻農多元加工。

雲林縣鰻魚生產合作社理事主席林餘謙說，新冠疫情後，日本很多燒烤店關閉，加上大陸鰻魚成本較低，大舉進攻日本市場，台灣生產的日本種白鰻成本高，國際市場缺乏競爭力，往年一天可能出口幾十噸，甚至上百噸，現在一星期出口不到10噸，鰻農要自銷鰻魚缺乏通路，漁業署只是一味要大家多元加工，卻無積極作為。

雲林縣第二鰻蝦合作社理事主席林欲達表示，日本訂單縮水，鰻農哀鴻遍野，無法出口鰻魚愈養愈大，更不符合出口規格需求，估計全台仍有7百多至1千噸鰻魚待銷。

張麗善扮成大廚示範鰻魚料理，推薦民眾年節多多採購，她說，過去民眾覺得鰻魚價格昂貴，現在價格很實惠，應該多多品嘗，雲林鰻魚品質佳，搭配雲林好米，就是美味鰻魚飯，為協助鰻農行銷，她直播、上電視宣傳，會透過多元管道協助，縣府也推出料理食譜讓民眾參考。

農業處長魏勝德說，鰻魚含豐富維生素A、Ｂ群、蛋白質、Omega-3脂肪酸與離胺酸、甘胺酸等營養素，是很好食材。春節將至，縣府輔導漁業團體及企業推出多款年節鰻魚禮盒，可上農業處「揪愛雲林官方LINE@訂購系統」加入好友線上下單，料理食譜及電子摺頁可搜尋「雲林縣政府農業處」Facebook粉絲團下載。

鰻魚 雲林 日本 張麗善

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