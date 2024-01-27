回嘉出席特展 蕭萬長：我是平凡人

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
「前線的微笑老蕭─蕭萬長人物特展」開幕，蕭萬長（右四）帶妻子返鄉與市長黃敏惠（左四）、總統府資政張博雅（左三）等來賓剪綵。記者魯永明／攝影
「前線的微笑老蕭─蕭萬長人物特展」開幕，蕭萬長（右四）帶妻子返鄉與市長黃敏惠（左四）、總統府資政張博雅（左三）等來賓剪綵。記者魯永明／攝影

嘉義市立博物館今年成立20周年，為落實博物館「說嘉義人嘉義故事」宗旨，館方推出「前線的微笑老蕭─蕭萬長人物特展」，昨天蕭萬長帶妻子返鄉與市長黃敏惠等人出席開展活動，看見昔日部屬、親友及母校代表熱情歡迎，讓蕭驚喜又感動，他稱自己是平凡人，從事公職做不平凡的事。

蕭萬長歷任經濟部長、行政院長、副總統等職務。現年85歲的蕭萬長表示，父親生前教育他做人忠厚誠實，做事忍辱負重，他不善言詞交際，但一生結交許多好友，市長黃敏惠策畫特展，告訴他是為推廣文化，讓年輕人認識他，鼓勵青年奮發向上，他才點頭，特展也勾起他許多甜蜜回憶。

蕭萬長說，嘉義是他的故鄉，也以嘉義為榮，他是平凡的人，在公職服務生涯做了不平凡的事，尤其看到求學期間的國小校長及嘉中校長等人都到場，讓他真的很感動。

黃敏惠推崇蕭萬長一生為國家家鄉服務奉獻，首位政務官返鄉選立委當選，挨家挨戶拜票，接受民主洗禮，體現「民主精神、經濟奇蹟」，讓民主聖地嘉市揚名世界。

文化局表示，特展費時2年開30多次會議，展覽分四大主題，第一展區以「一戰成名：詭譎多變國際談判桌」中美斷交，蕭萬長赴美談判爭取永久最惠國待遇照片為重點；第二展區「非凡素人」；第三展區「步入政壇」；第四展區「微笑老蕭的嘉鄉情懷」，展期至5月19日止。

蕭萬長 嘉義 黃敏惠

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