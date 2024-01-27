雲嘉南身障服務 春節不中斷

農曆春節將近，台南市身障弱勢服務2月8日至14日（小年夜至初五）各項服務不中斷，也不增加額外費用；另針對行動不便乘坐輪椅身障者，提供復康巴士接送服務，下周公告長照、喘息服務預約時間。雲嘉嘉三縣市春節對身障朋友服務也不打烊。

台南社會局提醒符合資格有意申請身障臨短托及自立生活者，即日起申請，有復康巴士需求者，7天前提預約申請，社會局長盧禹璁說，社會局委託辦理身心障礙者自立生活支持服務，協助身心障礙者過年期間採買年貨及烹飪，以及在個人助理陪同下拜訪親友等服務，有需求民眾，即日起至2月6日可透過電話（06）2089179及語音留言向委託單位「社團法人台灣心能量全人健康促進照顧服務協會」申請。

社會局委託辦理身心障礙者復康巴士，照顧弱勢族群，過年期間復康巴士乘車費比照平日收費不加價，接送時間比照平日清晨6時至晚上11時。身心障礙者家庭如需協助短期照顧、簡易身體照顧、臨時性的陪同就醫等需求者，請於31日前向社會局申請評估，逕洽各區公所或社會局身心障礙福利科詢問。

嘉市身障弱勢服務春節不打烊，小年夜至初五共7天，為讓身心障礙者得到妥善照顧，各項支持服務不中斷也不增加額外費用，包含持續提供身心障礙者臨時及短期照顧服務及自立生活支持服務。

嘉縣小型復康巴士小年夜至初五也不打烊，提醒有需求民眾7天前預約申請；有緊急乘送接送需求，可另洽縣通用計程車服務。雲林復康巴士春節期間也維持服務，僅限電話預約，不提供臨時訂車服務，另年節對長照有需求者持續提供部分長照服務。