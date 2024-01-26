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好水孕育好農產 台南六甲推「珍寶禮盒」搶攻年節市場

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
六甲區有烏山頭水庫好水，農產品品質佳，六甲區公所與農會、農民合作推出「珍寶禮盒」有草菇、蜂蜜及台南越光米。記者莊曜聰／攝影
六甲區有烏山頭水庫好水，農產品品質佳，六甲區公所與農會、農民合作推出「珍寶禮盒」有草菇、蜂蜜及台南越光米。記者莊曜聰／攝影

台南市六甲區內有烏山頭水庫，好水質也孕育出優質農特產，六甲區公所結合地方特色產業，與農友合作，挑選草菇、龍眼蜂蜜、越光米等3種好物，推出「六甲珍寶禮盒」做為年節的特色伴手禮，搭配今年「台南400」行銷，現在訂購除了優惠，還加送草菇麵一組，非常划算。

民國60年代到80年代台南地區農會推廣草菇種植，除了少量鮮食外，大部分製成罐頭賺取外匯，當時六甲區農用廢棄稻桿、棉花養菇，當地一片榮景，還曾是全台外銷草菇最多的地方，但後來逐漸沒落，從事光電產業有成的黃冠銘10年前返回家鄉，延續家中養菇事業，研發草菇脆片餅乾、草菇麵等，在網路銷路不錯。

因地利之便，六甲區農會成立蜂蜜產銷班，其中六甲在地青農田偉志和田宗益兩兄弟，創立「somimi蜂格森活」品牌，是南市龍眼蜂蜜評鑑的常勝軍。田偉志說，養蜂相當辛苦，可說是逐花草而居，除了照顧好蜜蜂外，也需要尋找好的花源，才能產出高品質的蜂蜜。

而嘉南平原素有「米鄉」稱號，烏山頭水庫純淨無汙染的水源灌溉出六甲在地好米，近年農民契作栽種的台南16號有台南越光米稱號，日本越光米加上台農67號的結合，米粒晶瑩飽滿、Q彈綿密，六甲區長陳啓榮說，這次結合3種在地農產打團體戰，要把特色行銷全台。

「六甲珍寶禮盒」內含草菇脆片、龍眼蜂蜜、台南越光米，原價每組750元，新品上市優惠599元，消費者加價1元就送草菇麵嘗鮮，可上網搜尋「銘休閒養生坊」或洽詢六甲區公所。

六甲區有烏山頭水庫好水，農產品品質佳，六甲區公所與農會、農民合作推出「珍寶禮盒」搶攻年節市場。記者莊曜聰／攝影
六甲區有烏山頭水庫好水，農產品品質佳，六甲區公所與農會、農民合作推出「珍寶禮盒」搶攻年節市場。記者莊曜聰／攝影
六甲區有烏山頭水庫好水，農產品品質佳，六甲區公所與農會、農民合作推出「六甲珍寶禮盒」搶攻年節市場。記者莊曜聰／攝影
六甲區有烏山頭水庫好水，農產品品質佳，六甲區公所與農會、農民合作推出「六甲珍寶禮盒」搶攻年節市場。記者莊曜聰／攝影

台南 蜂蜜 烏山頭水庫

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