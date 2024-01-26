影／蕭萬長人物特展開幕 蕭感動：我是平凡人公職做不平凡的事

「前線的微笑老蕭─蕭萬長人物特展」，上午在蕭的家鄉嘉義市立博物館開幕，蕭萬長帶妻子返鄉與市長黃敏惠、總統府資政張博雅等來賓剪綵，典禮播放蕭萬長返鄉選立委主題曲，安排20多年前讀嘉中獻花給返母校學長蕭萬長的文化局長盧怡君，再次穿校服獻花，還有昔日部屬、親友、母校代表熱情歡迎，讓蕭驚喜、開心感動，展露招牌微笑老蕭親切笑容。

「我是很平凡的人，一生服務公職，做了不凡的事」，蕭萬長說，父親生前教他做人忠厚誠實，做事忍辱負重，他沉默寡言、低調、不善言詞交際，但一生結交許多至親好友，市長黃敏惠費心策畫特展，告訴他為推廣在地文化，讓年輕人認識他，鼓勵青年奮發向上，他才點頭，「不然以後回鄉，沒人知道蕭萬長是誰也不好，特展勾起我許多甜蜜回憶，謝謝市長。」

「說嘉義人嘉義故事」，黃敏惠推崇蕭萬長一生為國家家鄉服務奉獻建設，首位政務官返鄉選立委當選，挨家挨戶拜票，接受民主洗禮，蕭萬長體現「民主精神、經濟奇蹟」，讓民主聖地嘉義市揚名世界。

蕭萬長母校嘉中學弟妹管樂演奏開幕暖場，黃敏惠唱「鬧熱嘉市」，蕭萬長夫婦、黃敏惠、總統府資政張博雅等共同剪綵，行政院前秘書長謝深山等來賓，蕭萬長母校幼稚園、北園及大同國小、嘉中校長，以及蕭一手促成嘉大成立的嘉大副校長陳瑞祥及親友參加。

蕭萬長歷任經濟部長、行政院長、副總統，不忘回饋造福鄉里，特展費時2年開30多次會議，告訴大家蕭萬長人物特質、學識與專業養成以及對國家社會、家鄉關懷付出，幫三到六年級生複習微笑老蕭，向七、八年級生，甚至九年級生介紹「教科書等級台灣政壇型男。