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影／蕭萬長人物特展開幕 蕭感動：我是平凡人公職做不平凡的事

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
「前線的微笑老蕭─蕭萬長人物特展」，上午在蕭的家鄉嘉義市立博物館開幕，蕭萬長帶妻子由市長黃敏惠、總統府資政張博雅陪同觀展。記者魯永明／攝影
「前線的微笑老蕭─蕭萬長人物特展」，上午在蕭的家鄉嘉義市立博物館開幕，蕭萬長帶妻子由市長黃敏惠、總統府資政張博雅陪同觀展。記者魯永明／攝影

「前線的微笑老蕭─蕭萬長人物特展」，上午在蕭的家鄉嘉義市立博物館開幕，蕭萬長帶妻子返鄉與市長黃敏惠、總統府資政張博雅等來賓剪綵，典禮播放蕭萬長返鄉選立委主題曲，安排20多年前讀嘉中獻花給返母校學長蕭萬長的文化局長盧怡君，再次穿校服獻花，還有昔日部屬、親友、母校代表熱情歡迎，讓蕭驚喜、開心感動，展露招牌微笑老蕭親切笑容。

「我是很平凡的人，一生服務公職，做了不凡的事」，蕭萬長說，父親生前教他做人忠厚誠實，做事忍辱負重，他沉默寡言、低調、不善言詞交際，但一生結交許多至親好友，市長黃敏惠費心策畫特展，告訴他為推廣在地文化，讓年輕人認識他，鼓勵青年奮發向上，他才點頭，「不然以後回鄉，沒人知道蕭萬長是誰也不好，特展勾起我許多甜蜜回憶，謝謝市長。」

「說嘉義人嘉義故事」，黃敏惠推崇蕭萬長一生為國家家鄉服務奉獻建設，首位政務官返鄉選立委當選，挨家挨戶拜票，接受民主洗禮，蕭萬長體現「民主精神、經濟奇蹟」，讓民主聖地嘉義市揚名世界。

蕭萬長母校嘉中學弟妹管樂演奏開幕暖場，黃敏惠唱「鬧熱嘉市」，蕭萬長夫婦、黃敏惠、總統府資政張博雅等共同剪綵，行政院前秘書長謝深山等來賓，蕭萬長母校幼稚園、北園及大同國小、嘉中校長，以及蕭一手促成嘉大成立的嘉大副校長陳瑞祥及親友參加。

蕭萬長歷任經濟部長、行政院長、副總統，不忘回饋造福鄉里，特展費時2年開30多次會議，告訴大家蕭萬長人物特質、學識與專業養成以及對國家社會、家鄉關懷付出，幫三到六年級生複習微笑老蕭，向七、八年級生，甚至九年級生介紹「教科書等級台灣政壇型男。

特展集結國史館、外交部、嘉大圖書館、台北科大圖書資訊處及蕭萬長辦公室等單位典藏珍貴圖像資料及文物，展場以「一戰成名：詭譎多變國際談判桌」中美斷交，蕭萬長赴美談判爭取永久最惠國待遇照片為重點；第二展區「非凡素人」；第三展區「步入政壇」；第四展區「微笑老蕭的嘉鄉情懷」。展期即日起至5月19日止，每日上午9點到下午5點（周一休館）。

「前線的微笑老蕭─蕭萬長人物特展」，上午在蕭的家鄉嘉義市立博物館開幕，蕭萬長帶妻子由市長黃敏惠、總統府資政張博雅陪同觀展。記者魯永明／攝影
「前線的微笑老蕭─蕭萬長人物特展」，上午在蕭的家鄉嘉義市立博物館開幕，蕭萬長帶妻子由市長黃敏惠、總統府資政張博雅陪同觀展。記者魯永明／攝影
20多年前讀嘉中獻花給返母校學長蕭萬長的嘉市文化局長盧怡君(左)再次穿校服獻花給蕭萬長(中)。記者魯永明／攝影
20多年前讀嘉中獻花給返母校學長蕭萬長的嘉市文化局長盧怡君(左)再次穿校服獻花給蕭萬長(中)。記者魯永明／攝影
「前線的微笑老蕭─蕭萬長人物特展」，上午在蕭的家鄉嘉義市立博物館開幕，蕭萬長（右四）帶妻子返鄉與市長黃敏惠（左四）、總統府資政張博雅（左三）等來賓剪綵。記者魯永明／攝影
「前線的微笑老蕭─蕭萬長人物特展」，上午在蕭的家鄉嘉義市立博物館開幕，蕭萬長（右四）帶妻子返鄉與市長黃敏惠（左四）、總統府資政張博雅（左三）等來賓剪綵。記者魯永明／攝影
「前線的微笑老蕭─蕭萬長人物特展」，上午在蕭的家鄉嘉義市立博物館開幕，蕭萬長帶妻子與親友開心合影。記者魯永明／攝影
「前線的微笑老蕭─蕭萬長人物特展」，上午在蕭的家鄉嘉義市立博物館開幕，蕭萬長帶妻子與親友開心合影。記者魯永明／攝影
「前線的微笑老蕭─蕭萬長人物特展」，上午在蕭的家鄉嘉義市立博物館開幕，蕭萬長帶妻子由市長黃敏惠、總統府資政張博雅陪同觀展。記者魯永明／攝影
「前線的微笑老蕭─蕭萬長人物特展」，上午在蕭的家鄉嘉義市立博物館開幕，蕭萬長帶妻子由市長黃敏惠、總統府資政張博雅陪同觀展。記者魯永明／攝影
「前線的微笑老蕭─蕭萬長人物特展」，上午在蕭的家鄉嘉義市立博物館開幕，蕭萬長帶妻子由市長黃敏惠、總統府資政張博雅陪同觀展。記者魯永明／攝影
「前線的微笑老蕭─蕭萬長人物特展」，上午在蕭的家鄉嘉義市立博物館開幕，蕭萬長帶妻子由市長黃敏惠、總統府資政張博雅陪同觀展。記者魯永明／攝影

蕭萬長 黃敏惠 嘉義

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