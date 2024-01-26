台南市關廟公所辦名家揮毫送春聯、年菜送暖助弱勢

台南市關廟區公所今天舉辦「2024好運龍總來-名家揮毫送春聯、政令宣導暨容器回收兌換」活動，吸引不少民眾索取春聯，提前感受年節氣氛。春節前送春聯活動區公所舉辦多年。而台南市祥頂實業董事長薛文祥結合歸仁獅子會李漢宗會長、關廟區公所行善團、家樂福等舉辦「歡喜心、關廟情，年菜送暖祥溫馨」活動，捐贈60份千元愛心年菜及米食，關懷經濟弱勢家庭、獨居老人。

關廟區公所邀請在地書法家盧火旺、侯儒、蔡秀珍、黃春猛、盧勝文、林隆旗在公所廣場揮毫寫春聯贈送鄉親，預定到下午寫500組。

除了揮毫送春聯，公所還安排防災教育、性別平等、廉能觀念及圖書館閱讀送好禮等宣導，準備宣導品辦有獎問答，希望透過趣味互動，提高民眾防災、性別平等正確觀念及廉政知識。還有「容器回收兌換活動」，鼓勵民眾動手整理環境，減少積水容器。

區長李賢村表示，歲末時刻，相對獨居老人經濟弱勢家庭而言，更需要社會各界多加關懷與協助，讓民眾過好年。公所會持續結合民間資源力量，共同參與關懷弱勢服務鄉親。

台南市關廟公所結合社會資源舉辦年菜送暖助弱勢活動。記者周宗禎／攝影

台南市關廟公所邀請書法名家林隆旗揮毫送春聯。記者周宗禎／攝影

台南市關廟公所舉辦名家揮毫送春聯宣導、年菜送暖助弱勢活動。記者周宗禎／攝影

台南市關廟公所邀請書法名家林隆旗揮毫送春聯。記者周宗禎／攝影

台南市關廟公所邀請衛生所吉安醫院辦篩檢活動。記者周宗禎／攝影

台南市關廟公所舉辦名家揮毫送春聯宣導、年菜送暖助弱勢活動。記者周宗禎／攝影