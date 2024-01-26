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斗南縱火案帶走3至親⋯她揮別陰霾重新擺攤賣家傳手藝

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣斗南鎮民劉芷芳（右）歷經重大變故仍努力修復心理創傷，讓自己重新站起來，5個多月後重回崗位擺攤做生意。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗南鎮民劉芷芳（右）歷經重大變故仍努力修復心理創傷，讓自己重新站起來，5個多月後重回崗位擺攤做生意。記者陳苡葳／攝影

雲林縣斗南鎮去年8月發生一起震驚社會縱火案件，30多歲男子半夜放火燒屋，導致父親及2名弟妹逃生不及葬身，共同居住的父親同居人劉姓女子緊急逃出呼救，倖免於難；事隔至今5個多月，劉走過痛失親人的傷痛，堅強站起來，今已順利回到昔日攤位上販賣大腸包小腸，將對至親的思念寄託於家傳手藝，飄香鄉里。

縱火案發生之前，劉芷芳一家人即從事擺攤生意，大腸包小腸是古坑娘家傳下來的手藝，兄長接棒父親在古坑擺攤，她則在斗南地區擺攤，一家人努力經營小小攤位謀生，關係緊密。然而，去年一場口角糾紛意外引發傷亡，帶走同居人及2名子女性命。

劉芷芳歷經重大變故後，靠外界協助修復心理創傷，努力讓自己重新站起來，再經創業及財務管理等輔導，重回崗位繼續擺攤做生意，5個多月的心路歷程難以言喻，縣府社會處長林文志、科長許惠雯及斗南鎮公所主任秘書盧瓊枝、雲林縣社會福利工作人員協會理事長李少棋等人昨天下午前往探視鼓勵。

劉與家人一起療癒傷痛、創業打拚，做彼此最堅強的依靠。盧瓊枝說，見到他們在攤位前忙進忙出，深受感動與欣慰，公所清潔隊除協助重建家園，社會課也持續追蹤關懷，值得一提的是，縣府計畫處於斗南青銀共生基地保留一個攤位給劉，直到她能繼續工作，給予很多實質上的信心陪伴。

劉的周遭友人分享，日前斗南舉辦送鞋子回饋弱勢團體活動，劉的兒子志願當志工，更一一為受助者試鞋，旁人看見這一幕，誇讚他既懂事又體貼，不過憶起往事仍讓人不禁眼眶泛淚；常客聽聞攤位重啟，近日也紛紛上攤光顧，用新台幣給予支持。

林文志說，縣府提供特殊境遇個案經濟支持，有工作能力者會提供專業技能訓練，幫助其培養一技之長、自力更生，劉芷芳的心路歷程相當勵志，她願意重新站起來，非常不容易，縣府也結合保險公司提供微型保險，此次她即獲補助創業基金，順利重操舊業，他也當面祝福生意興隆、生活愈來愈穩定。

雲林縣政府社會處長林文志（左一）等人昨天下午前往斗南青銀共生基地探視輔導個案劉芷芳（左二），當面為她加油打氣。圖／民眾提供
雲林縣政府社會處長林文志（左一）等人昨天下午前往斗南青銀共生基地探視輔導個案劉芷芳（左二），當面為她加油打氣。圖／民眾提供

家人 創業 縱火

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