蔡文旭肺癌病逝 嘉市議員連署要市府防空汙肺癌篩檢

衛福部統計，「肺癌」2021年成為新癌王；嘉市資深議員蔡文旭罹肺癌病逝，鑑於肺癌早期症狀不明顯，秋冬空汙細懸浮微粒ＰM2.5影響肺部健康；過半市議員臨時會連署，要求市府加強推動空汙防治及肺癌篩檢宣導，降低市民肺癌死亡，可望下周一大會通過。

議員王浩、陳家平共同提案，逾10名議員連署說，衛福部國健署公布2021年肺癌擠下大腸癌，躍升癌症人數最多癌王，1年奪走台灣9000條人命。嘉市肺癌也居癌症死因首位，早期症狀不明顯，包括咳嗽沙啞、胸悶和喘氣等，常被當作感冒或呼吸道疾病，超過6成患者發現肺癌為時已晚。

肺癌發生除家族史，高齡吸菸者與惡劣空氣品質、廚房油煙也息息相關，資深議員蔡文旭生走路會喘，就醫診斷肺積水後確診肺腺癌病逝，由此可見肺癌是市民健康大敵。低劑量電腦斷層掃瞄（LDCT）是國際實證可早期發現肺癌篩檢工具，但健檢項目或篩檢費用高昂，請市府爭取中央或補助，以利市民篩檢。

衛生局說，癌症高風險年齡平均55至65歲，國健署公費補助肺癌家族史女性45歲男性50歲做LDCT，擔心空汙或處高風險環境可自費篩檢，LDCT費用5千至8千元不等。嘉市6家醫院執行LDC，正規畫納入公務人員健檢方案肺癌篩檢，預計1月底完成，推廣肺癌篩檢。

3分之1的人檢查發現肺結節，僅1至2%確診肺癌，大多偽陽性，不必過度緊張，定期追蹤即可。LDCT篩檢結果陰性，也要注意偽陰性可能，仍應每2年檢查一次。若為陽性，應到胸腔科進一步診斷。醫師會依結節大小來區分後續的追蹤，觀察結節有無新增或變化。