阿里山公路整合6處爬坡道 改善龜速車陣提升交通旅遊品質

國際知名嘉義縣阿里山國家風景區，每逢假日，台18線阿里山公路車流量大，因路陡多彎道，龜速車陣影響行車，春節將近，公路局雲嘉南區養護工程分局為提升行車順暢，將設置的9處爬坡道整合成全長逾2公里共6處爬坡道，有效縮短旅行時間，提升交通順暢品質，讓用路人有感。

台18線因路陡多彎，大型客貨車、卡車等慢速車上山，爬坡造成降速，往往形成長長車陣，連假、花季情況更嚴重，雲嘉南養護工程分局2012年首度設爬坡道，供上山遊覽車及慢速車行駛外側爬坡道，讓後方小型車超車通過，改善車輛大排長龍，降低逆向違規超車現象。

爬坡道受好評成效好，雲嘉南養護分局陸續投入數千萬元，費時10餘年共設置9處爬坡道，設置費時長主因是，爬坡道用地有私有地、林班地，用地取得不易，

雲嘉南分局阿里山工務段說，阿里山公路從海拔200公尺觸口路段，一直爬升到逾2千公尺阿里山遊樂區，因部分爬坡道相連，為交通順暢，整合成6處，全長2.653公里，縮短旅行時間，6處爬坡道最長逾1公里，6處地點：45k+860至46k+155，46k+749至47k+404，47k+740至48k+753，51k+350至51k+600，81k+180至81k+325，83k+278至83k+483。