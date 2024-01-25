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西拉雅國家風景區台南梅嶺神秘氣場 新建服務中心今啟用

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
西拉雅國家風景區台南梅嶺神秘氣場新建服務中心今啟用。圖／西管處提供
西拉雅國家風景區台南梅嶺神秘氣場新建服務中心今啟用。圖／西管處提供

西拉雅國家風景區管理處在台南梅嶺神秘氣場旁新建服務中心今天啟用，委託承租露營區負責人林明賢營運。西拉雅管理處表示，服務中心將提供遊客更多旅遊資訊及服務，初期推動「社區產業共好交流平台」，露營區另設置「手沖咖啡DIY自助吧」，讓遊客體驗。

西拉雅管理處指出，轄區梅嶺露營區廣場「相傳是風水寶地」，站在園區中心點「讓人有種特別無法形容的感覺」，因此被當地人取名為神秘氣場，吸引遊客前來體驗。西管處保留神秘氣場體驗區，將周邊土地撥用開發、規畫為露營場地出租營運，包括服務中心提供給遊客使用，

西管處表示，神秘氣場露營區最大特色是「獨一無二繞富神祕氣場」，氣候宜人、沒有小黑蚊，風景優美、地勢平緩，是賞梅、看螢火蟲、吃風味餐、步道健行的優質合法露營區。

西管處表示，配合服務中心啟用，「手沖咖啡DIY自助吧」，提供咖啡豆自助DIY，體驗以濾泡沖煮精品咖啡。今年將推出一系列特殊體驗 「光之饗宴」活動、心智鍛鍊秘法傳授、靜心教育課程。

西拉雅國家風景區橫跨台南市、嘉義縣。梅嶺風景區以梅子雞風味餐、步道健行、冬季賞梅、春季賞螢吸引遊客，周邊曾文水庫風景區、龜丹溫泉、玉井老街都可結合神秘氣場露營區安排為順遊行程，適合親子共遊。

西拉雅國家風景區台南梅嶺神秘氣場新建服務中心今啟用。圖／西管處提供
西拉雅國家風景區台南梅嶺神秘氣場新建服務中心今啟用。圖／西管處提供
西拉雅國家風景區台南梅嶺神秘氣場新建服務中心今啟用。圖／西管處提供
西拉雅國家風景區台南梅嶺神秘氣場新建服務中心今啟用。圖／西管處提供

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