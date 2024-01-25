台南舊麻豆郵局拆除 木屋頂建材助多處老建築重生

台南市舊麻豆郵局建物於2022年拆除重建，文化局文資建材銀行爭取保留原有木構屋頂桁架，近年陸續用在台南市古蹟、歷史建築修復，使老建築有了新生命，也落實文化資產傳承。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，舊麻豆郵局建築始建於1954年，使用68年後，因建物機能不敷使用面臨拆除改建，文資建材銀行得知消息後進行多次拆除前會勘，並與中華郵政資產營運處、麻豆郵局、建築師與監造單位多方溝通討論，最終達成保留原有木構屋頂桁架共識。

文化局指出，中華郵政公司當時特別提列經費，支持深具意義且特殊的拆除計畫，最後共留下7組木桁架，總計收入2000餘台材鐵杉，以及少數紅柳安與黃檜，讓陪伴地方民眾多年的建物，能有機會再被利用獲得新生命。

台南市文資建材銀行指出，在分析舊麻豆郵局留存的建築圖面後發現，建物最初做為鎮公所使用時僅有2層樓，改由郵局接手使用後，為符合使用需求，再向上增建為3層樓建物，原先2樓屋頂也在增建過程中直接「往上升」，繼續轉用為新增的3樓屋頂。

文資建材銀行指出，舊麻豆郵局拆下來的7組木桁架，近年陸續為台南市古蹟、歷史建築所使用，包含南門尋常小學校、住吉秀松宅以及民間自發修繕老屋申請使用，也有部分轉化成為藝術家創作時的素材，老建築不僅有了新生命，更落實文化資產傳承。

台南市文化局強調，台南市文資建材銀行成立於2017年，是全國首間以「文資」為名，透過「銀行」概念，廣為收集磚、木、瓦、五金等建築舊材，匯聚成為材料資料庫，並開放申請使用，期望老建築能藉此方式，在修繕或新建的建築裡重獲新生。