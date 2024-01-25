快訊

預告罷工恐落在春節、清明連假 長榮航：受影響旅客退、改票免手續費

南山人壽處分北市內湖兩大樓 交易金額47.9億元、買家曝光

害2架戰機緊急起飛…他「1動作」觸發國家警報 超慘下場曝光

台南舊麻豆郵局拆除 木屋頂建材助多處老建築重生

中央社／ 台南25日電

台南市舊麻豆郵局建物於2022年拆除重建，文化局文資建材銀行爭取保留原有木構屋頂桁架，近年陸續用在台南市古蹟、歷史建築修復，使老建築有了新生命，也落實文化資產傳承。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，舊麻豆郵局建築始建於1954年，使用68年後，因建物機能不敷使用面臨拆除改建，文資建材銀行得知消息後進行多次拆除前會勘，並與中華郵政資產營運處、麻豆郵局、建築師與監造單位多方溝通討論，最終達成保留原有木構屋頂桁架共識。

文化局指出，中華郵政公司當時特別提列經費，支持深具意義且特殊的拆除計畫，最後共留下7組木桁架，總計收入2000餘台材鐵杉，以及少數紅柳安與黃檜，讓陪伴地方民眾多年的建物，能有機會再被利用獲得新生命。

台南市文資建材銀行指出，在分析舊麻豆郵局留存的建築圖面後發現，建物最初做為鎮公所使用時僅有2層樓，改由郵局接手使用後，為符合使用需求，再向上增建為3層樓建物，原先2樓屋頂也在增建過程中直接「往上升」，繼續轉用為新增的3樓屋頂。

文資建材銀行指出，舊麻豆郵局拆下來的7組木桁架，近年陸續為台南市古蹟、歷史建築所使用，包含南門尋常小學校、住吉秀松宅以及民間自發修繕老屋申請使用，也有部分轉化成為藝術家創作時的素材，老建築不僅有了新生命，更落實文化資產傳承。

台南市文化局強調，台南市文資建材銀行成立於2017年，是全國首間以「文資」為名，透過「銀行」概念，廣為收集磚、木、瓦、五金等建築舊材，匯聚成為材料資料庫，並開放申請使用，期望老建築能藉此方式，在修繕或新建的建築裡重獲新生。

歷史建築 台南 郵局 文化資產 老屋 中華郵政

延伸閱讀

中華郵政：春節營業窗口僅台北故宮郵局提供服務

還缺200萬元助學金 北台南家扶6處郵局學甲慈濟宮義賣

只有5個營業日！龍年新鈔兌換8銀行開跑 百元鈔每人百張為限

好運「龍」總來 台南麻豆贈春聯揮毫夯省荷包

相關新聞

時代力量在嘉市唯一1席議員 王浩宣布辭黨代表、親揭原因

時代力量在嘉義縣市議會唯一一席的市議員王浩今天宣布，即起辭去黨員代表，為本屆政黨選舉結果不如上次負責，他展開謝票行程，聆...

白沙屯媽祖進香去年破11萬人 今年9天行程曝光、隨香信眾面臨1挑戰

白沙屯媽祖今年往北港朝天宮徒步進香之旅，今天依往例在農曆12月15日擲筊決定起轎出發、北港進火、回宮等重要時程，擇定登轎...

41歲水上鄉長林緗亭自曝罹乳癌 貼出光頭照網讚：自信美

曾被網紅小商人力挺稱呼「小隻馬」的41歲嘉義縣水上鄉長林緗亭，日前在個人臉書發文罹乳癌消息，震驚友人紛紛湧入留言打氣；林...

嘉義民雄親子共學450人揪團 募集一年份物資寒冬傳愛

寒冬傳遞暖流，由450名家長組成的嘉義「民雄親子共學群」，邁入第3年在歲末農曆過年前夕揪團募集物資，挹注民雄鄉內仲埔教養...

斥資近1億 嘉義民雄164交通要道全面改善、預計11月完工

嘉義縣國1下民雄交流道東向接台1的縣道164段，因臨工業區重車多，重車輾壓路面常破損、下陷，縣府為徹底改善，爭取近億元分...

風光不再！大台南觀光城走過40年、市府這些理由要拆除

大台南觀光城（新興臨時攤販集中場）攤商陳情反對收回觀光城，今天前往市府陳情，經發局長林榮川表示，大台南觀光城的現況存在很...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。