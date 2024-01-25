雲林優化老人及身障者健保 近2萬長者受惠

台灣現行65歲以上人口的健保自付額部分補助各縣市不一，雲林縣政府為落實健保福利平權，縣長張麗善今天宣布7月起實施自付額追加補助措施，包括百歲人瑞補助至100%，65歲以上身心障礙，輕度者補助至50%、中度者補助至100%，計有1萬8956人受惠，屆時依造冊名單匯入指定帳戶。

依據現行「身心障礙者參加社會保險保險費補助辦法」自付保費部分，重度、極重度健保費由中央全額補助、中度中央補助50%，身障者須自付50%、輕度由縣府補助25%，身心障礙者自付75%。

由於雲林縣邁入超高齡社會，老年人口醫療照護需求增加，張麗善表示，老人健保費補助可保障長者獲得更完整醫療照顧，但目前國內老人健保自付額部分各縣市並不一致，全國70歲以上中低收入老人保費由衛生福利部全額補助，65至69歲六都也已全面補助，在有排富條件下，多數一般戶老人都可獲相關補助，但非六都縣市礙於財政問題無法完全跟進。

張麗善說，雲林縣幅員遼闊，多數鄉鎮距離醫療院所很遠，加上交通不比六都便利，醫療資源取得相對不易，推估一趟就醫成本高出50倍，醫病比例、資源及品質遠不及都市，認為應有必要保障鄉親健康權。

張麗善指出，縣府加碼補助65歲以上輕度身心障礙者、1萬1077人，自付款從原25%提高至50%，65歲以上中度身心障礙者、7744人，從原50%提高至100%，百歲人瑞、135人則是全額補助，共有1萬8956人受惠，7月將主動匯入相關對象指定帳戶內。

由於此為本年度推出的新政策，是否可能排擠其他預算？張麗善說明，該筆經費調度可運用的款項支應，在財政、主計兩處妥善規畫下，將有限的資源做最大優化，今才能順利推動新的社會福利政策，8月即會編入下一年度的本預算中。