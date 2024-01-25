41歲水上鄉長林緗亭自曝罹乳癌 貼出光頭照網讚：自信美
曾被網紅小商人力挺稱呼「小隻馬」的41歲嘉義縣水上鄉長林緗亭，日前在個人臉書發文罹乳癌消息，震驚友人紛紛湧入留言打氣；林緗亭說，今天已辦完住院手續，開始住院進入化療階段，她會正向積極面對疾病並且戰勝病魔，請大家為她加油，給她超標的正能量。
林緗亭表示，去年12月初突然發現胸口有硬塊就醫，經一系列檢查後，確定體內有細胞異常增生，就是俗稱的乳癌，她從醫生口中聽到這兩個字時，心情狀態是很震驚的，自己還沒45歲，未達國健署鼓勵篩檢年紀，怎麼會是這個年紀的她？
「除勇敢面對，找不到退路了！」林緗亭說，一個月來不斷搜尋文章，看很多關於乳癌的報導與文獻，醫院和鄉公所兩地跑，心情起起伏伏，擔心因許多活動無法出席，怕大家猜測及非事實傳言出現，她決定發文跟大家說清楚講明白。
林緗亭說，接下來的一整年，需要多花一點時間來照顧自己，除鄉政運作的公務，其餘的對外活動都必須先停止，即鄉內的婚喪喜慶等活動，一切循醫囑皆需暫停。
林緗亭昨晚貼出已理光頭樣，稱覺得光頭的林緗亭很可愛，她說，41歲遇到人生一個大關卡，這個關卡有著好多障礙需要跨過！理光頭這關她輕鬆跨過了！也說林緗亭成長茁壯中，過了這一關她將會是更強大的林緗亭。
立委蔡易餘留言說，「加油，等妳康復強勢回歸」；嘉義縣農會總幹事黃貞瑜見光頭照則說，「我家緗亭好可愛」；新科立委陳冠廷說，「頭型很好看！非常有自信的美！加油！」留言湧入友人及鄉親的關愛與正能量。
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