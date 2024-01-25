嘉義民雄親子共學450人揪團 募集一年份物資寒冬傳愛
寒冬傳遞暖流，由450名家長組成的嘉義「民雄親子共學群」，邁入第3年在歲末農曆過年前夕揪團募集物資，挹注民雄鄉內仲埔教養院及若竹兒智能發展中心，今天縣議員黃啟豪、民雄救護義消分隊及救國團民雄團委會加入送物資行列，共計募集逾一年份的物資助社福機構。
民雄親子共學群創辦人張文榮表示，群組創立至今滿6年，期間辦理多次公益親子活動及協助困難家庭等，已經募集逾百萬元物資，而在疫情期間得知社福機構經營相對困難，因此從3年前開始發起募捐物資，幫助鄉內兩所社福機構。
張文榮說，今年募集目標是幫助社福機構的民生用品、院生個人清潔用品及辦公行政用品，共募集近10萬元物資，450名親子團成員非常給力，直接補滿一年份所需，6名家長更帶著孩子一起送物資，建立「善的循環」觀念，這也是真正的親子共學目的。
縣議員黃啟豪表示，這次募集結合家長群組的力量，共同目標就是讓愛放大，鄉內的社福團體長期照顧鄉內弱勢族群很辛勞，希望更多機會，邀請民間及整合政府資源，挹注社福團體讓功能更加健全，永續發展。
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