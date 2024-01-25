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嘉義民雄親子共學450人揪團 募集一年份物資寒冬傳愛

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義民雄親子共學群創辦人張文榮第3年發起揪團募資，今天將募集一年份物資傳愛給民雄仲埔教養院及若竹兒智能發展中心。記者呂慧瑜／攝影
嘉義民雄親子共學群創辦人張文榮第3年發起揪團募資，今天將募集一年份物資傳愛給民雄仲埔教養院及若竹兒智能發展中心。記者呂慧瑜／攝影

寒冬傳遞暖流，由450名家長組成的嘉義「民雄親子共學群」，邁入第3年在歲末農曆過年前夕揪團募集物資，挹注民雄鄉內仲埔教養院及若竹兒智能發展中心，今天縣議員黃啟豪、民雄救護義消分隊及救國團民雄團委會加入送物資行列，共計募集逾一年份的物資助社福機構。

民雄親子共學群創辦人張文榮表示，群組創立至今滿6年，期間辦理多次公益親子活動及協助困難家庭等，已經募集逾百萬元物資，而在疫情期間得知社福機構經營相對困難，因此從3年前開始發起募捐物資，幫助鄉內兩所社福機構。

張文榮說，今年募集目標是幫助社福機構的民生用品、院生個人清潔用品及辦公行政用品，共募集近10萬元物資，450名親子團成員非常給力，直接補滿一年份所需，6名家長更帶著孩子一起送物資，建立「善的循環」觀念，這也是真正的親子共學目的。

縣議員黃啟豪表示，這次募集結合家長群組的力量，共同目標就是讓愛放大，鄉內的社福團體長期照顧鄉內弱勢族群很辛勞，希望更多機會，邀請民間及整合政府資源，挹注社福團體讓功能更加健全，永續發展。

嘉義民雄親子共學群創辦人張文榮（左3）第3年發起揪團募資，今天將募集一年份物資傳愛給民雄仲埔教養院及若竹兒智能發展中心。記者呂慧瑜／攝影
嘉義民雄親子共學群創辦人張文榮（左3）第3年發起揪團募資，今天將募集一年份物資傳愛給民雄仲埔教養院及若竹兒智能發展中心。記者呂慧瑜／攝影
嘉義民雄親子共學群創辦人張文榮發起450名親子揪團，今天將募集一年份物資傳愛給民雄仲埔教養院及若竹兒智能發展中心。記者呂慧瑜／攝影
嘉義民雄親子共學群創辦人張文榮發起450名親子揪團，今天將募集一年份物資傳愛給民雄仲埔教養院及若竹兒智能發展中心。記者呂慧瑜／攝影
嘉義民雄親子共學群創辦人張文榮（左3）第3年發起揪團募資，今天將募集一年份物資傳愛給民雄仲埔教養院及若竹兒智能發展中心。記者呂慧瑜／攝影
嘉義民雄親子共學群創辦人張文榮（左3）第3年發起揪團募資，今天將募集一年份物資傳愛給民雄仲埔教養院及若竹兒智能發展中心。記者呂慧瑜／攝影

親子 議員 黃啟豪

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