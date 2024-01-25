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台灣燈會安平燈區搶先看！燈光科技裝點「台灣塞納河」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台灣燈會安平燈區將在2月3日率先登場，台南市長黃偉哲貼文分享美照搶先看。圖／沈統婓提供
台灣燈會安平燈區將在2月3日率先登場，台南市長黃偉哲貼文分享美照搶先看。圖／沈統婓提供

2024台灣燈會16年後重回台南，其中安平燈區在2月3日率先登場，台南市長黃偉哲發文分享多個作品與空拍照片搶先看，作品沿著台南運河越夜越美麗，網友直呼「好美」、「好期待」、「一定要去」

台南市政府昨天舉辦倒數10天！2024台灣燈會在台南宣傳記者會！市長黃偉哲表示，暌違16年，台灣燈會再次由台南主辦，這次燈會規畫「高鐵燈區」及「安平燈區」2大展區，由象徵台南歷史的安平，以及代表科技未來的沙崙，融入科技與歷史，打造一場充滿創意和驚喜的視覺盛宴。

其中，安平燈區位置就在林默娘公園、安平遊憩碼頭及安平運河沿岸，共有30件以上作品，邀請國內外及年輕藝術家參與，分別以「台南400」與「河光往事」為主題創作，邀請各位一同見證台南的歷史與未來！

「河光往事」策展人之一胡縉祥表示，藝術家們在有「台灣塞納河」之稱的台南運河創作，風景非常美麗，都感到非常開心，沿著運河不只是歷史文化，也用科技結合藝術創作，幾組作品組合像類劇場，也使用圖騰符號及年輕人喜愛的插畫藝術。

「台南400」燈區策展藝術家林鴻文說，來自國內外藝術家各有擅長素材，以環境藝術的手法，營造林默娘公園另類氛圍，因為林默娘公園燈區縱深有750公尺，每位藝術家創作品各有異趣，帶來時空長廊無限想像。

黃偉哲表示，安平燈區2月3日首先登場，開幕大戲邀請明華園總團帶來睽違10年的大戲《媽祖》，燈會期間也會有街頭藝人、在地傑出演藝團隊、台灣品牌團隊，包含原民、客家、新住民、當代及傳統藝術等多元節目內容，帶來精彩的表演，還有結合無人機、煙火的精彩燈光秀。歡迎大家「龍來台南」。

游文富作品「無限圓」。圖／取自黃偉哲臉書
游文富作品「無限圓」。圖／取自黃偉哲臉書
往事河光。圖／取自黃偉哲臉書
往事河光。圖／取自黃偉哲臉書
林侑正作品「興城記」。圖／取自黃偉哲臉書
林侑正作品「興城記」。圖／取自黃偉哲臉書
梁任宏作品「吞下吧！我的時空！」。圖／取自黃偉哲臉書
梁任宏作品「吞下吧！我的時空！」。圖／取自黃偉哲臉書

台灣燈會 藝術家

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