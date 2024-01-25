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迎春節嘉義魚市場推出6項水產魚貨禮盒 限量團圓禮盒含黃金錩

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義魚市場迎接春節，推出6項水產禮盒，其中限量「團圓禮盒」含黃金錩等7種受歡迎水產，只賣2千元。圖／取自嘉義魚市場官網
嘉義魚市場迎接春節，推出6項水產禮盒，其中限量「團圓禮盒」含黃金錩等7種受歡迎水產，只賣2千元。圖／取自嘉義魚市場官網

全台第三大消費性魚市場、嘉義魚市場，因應消費者求新求變多元選購水產需求，迎接春節，推出6項水產禮盒，其中限量「團圓禮盒」含黃金錩等7種受歡迎水產，只賣2千元，魚市場說，過年熱銷白鯧，愈到過年愈難買且價格愈高，黃金錩一樣具有「年年有餘、昌盛」吉祥寓意。

從嘉市區搬遷重建的嘉義魚市場，位在中山高嘉義交流道旁農漁產運銷中心內，全區9982.5坪，拍賣場區約840坪，南臨高鐵大道，東側為20公尺寬埤竹路上，交通便利，依農產品市場交易辦法建立專業流通機制，促進魚貨買賣市場交易量，業務範圍包括提供市場資訊、調節供需、衛生管理、集散魚貨及形成魚貨價格等。

過年年菜，水產魚貨不可缺，魚市場拍賣旺季，迎春節，魚市場推出團圓禮盒、富貴禮盒、優質組合、燒烤套餐、烤肉套餐、特選組合等6項禮盒，最貴的團圓禮盒有：黃金鯧、黃魚、透抽、鮭魚切片、大比目魚切片、草蝦、虱目魚里肌等，優惠價只要2千元、限量供應。

早年台灣好魚排行有一午、二鯧的說法，午是午仔魚，鯧指白鯧，肉質鮮甜細嫩，更是除夕年夜飯「年年有餘（魚）」的吉祥魚，前者代表「五福臨門」，後者有「五世其昌」、「昌榮、昌隆、昌旺、昌盛」之意。

最便宜烤肉套餐：秋刀魚、虱目魚肚、挪威鯖魚片、鱸魚切片、白蝦、鯛魚下巴、虱目魚丸等6項，優惠價800元。魚市場說，水產魚貨除在地嘉縣布袋鎮、東石鄉，還來自全省各地，以優質水產供應消費者。春節除夕正常營業，公休日2月10日（大年初一）至15日（大年初六）共計6天，網購水產年貨禮盒資訊，可上嘉義魚市場官網查閱。

嘉義魚市場迎接春節，推出6項水產禮盒，其中限量「團圓禮盒」含黃金錩等7種受歡迎水產，只賣2千元。圖／取自嘉義魚市場官網
嘉義魚市場迎接春節，推出6項水產禮盒，其中限量「團圓禮盒」含黃金錩等7種受歡迎水產，只賣2千元。圖／取自嘉義魚市場官網

嘉義 虱目魚 套餐

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