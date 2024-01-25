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台灣燈會安平燈區2月3日登場 明華園大戲唱和
台灣燈會安平燈區下周六開展，當天重頭戲邀請明華園總團在林默娘公園演出「媽祖傳」，明華園台柱孫翠鳳昨說，不惜成本精采度一定破表；邁入第11年的府城普濟燈會2月4日登場，今年1800盞燈籠營造處處有光的回家感受。另，正統鹿耳門聖母廟元宵花火2月24日施放，廟方首次拒絕攝影腳架占位，採限量220名額報名被秒殺。
明華園昨天演出精華版來宣傳，孫翠鳳說，1929年明華園在台南創團，台南是明華園創團故鄉，因此帶來10年未上演的大戲「媽祖傳」，也是明華園戶外最大型的表演，動員300多人共同完成，搭蓋3大舞台，還有多台大螢幕，不惜成本要讓最後一排都看得很清楚。
市長黃偉哲說，感謝明華園一起成就台灣燈會開展美事，歡迎全國民眾2月3日來看燈會、賞大戲。
府城普濟燈會今年主燈為藝術術家洪易的「金龍YO有魚」，象徵富貴紅龍、天地至尊、招財進寶等。普濟文史研究協會表示，11年來燈會累計手繪燈籠超過1萬5千盞，2月4日晚舉行點燈儀式暨彩繪燈籠頒獎典禮。
此外，正統鹿耳門聖母廟元宵花火每年都有提前綁腳架、占位等問題嚴重，廟方今年首度設攝影保留區，僅開放220名攝影師到場拍攝，報名表單開放不到2小時就收到360多人報名，審查後預計31日遴選出爐。
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