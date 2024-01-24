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展現新年新氣象 關子嶺道路景觀營造改善完工

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
關子嶺風景區周遭道路景觀營造改善完工 ，提供遊客春節出遊好去處。圖／台南市政府工務局提供
關子嶺風景區周遭道路景觀營造改善完工 ，提供遊客春節出遊好去處。圖／台南市政府工務局提供

春節將至，台南市政府工務局日前爭取前瞻建設計畫經費補助及自籌款，總計投入約1100萬元進行白河關子嶺道路景觀營造改善，已在去年底完工，提供遊客春節出遊好去處。

工務局說，白河關子嶺風景區是台南著名旅遊景點，但美中不足區內道路附屬設施老化、排水不良。市長黃偉哲為提升旅遊品質與服務，日前爭取到營建署前瞻計畫「提升道路品質計畫(內政部)2.0」經費補助，加上市府預算挹注，約1100萬元改善。

相關工程包括將紅葉隧道口、南寮路口老舊破損的交通島作為入口意象更新，提升指標辨識度。

另外紅葉隧道內壁也進行滲水改善及美化，前後銜接擋土牆壁面破損生苔掛磚更新及清理；175線道路排水不良淤積及伏流滲水處進行改善；火山碧雲寺前172乙線道路鋪面破損改善及上方小型車停車場長期積水、老舊破損，結合人行環境重新規畫改善。

工務局指出，上述工程去年5月底陸續展開，去年底已完工，結合正施工中的白河區市道172線18米計畫道路拓寬，將整合關子嶺區域周邊交通路網，打造安全行車及優質觀光環境。

關子嶺風景區周遭道路景觀營造改善完工 ，提供遊客春節出遊好去處。圖／台南市政府工務局提供
關子嶺風景區周遭道路景觀營造改善完工 ，提供遊客春節出遊好去處。圖／台南市政府工務局提供
關子嶺風景區周遭道路景觀營造改善完工 ，提供遊客春節出遊好去處。圖／台南市政府工務局提供
關子嶺風景區周遭道路景觀營造改善完工 ，提供遊客春節出遊好去處。圖／台南市政府工務局提供

關子嶺 白河 台南

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