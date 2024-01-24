文化古都非浪得虛名 10年119處歷史老屋獲再生

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聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
南市府文化局將2013年至2022年間，由政府補助的歷史老屋修繕案例匯集舉辦特展，即日起至2月6日在中西區公園路8號展出，也希望吸引更多有志者共同投入，一起認識與守護台南街區歷史與環境，維護珍貴的記憶與資產。圖／南市文化局提供
南市府文化局將2013年至2022年間，由政府補助的歷史老屋修繕案例匯集舉辦特展，即日起至2月6日在中西區公園路8號展出，也希望吸引更多有志者共同投入，一起認識與守護台南街區歷史與環境，維護珍貴的記憶與資產。圖／南市文化局提供

歷史老屋建築見證一座城市的精神與文化底蘊，台南被譽為文化古都，在城市許多角落中，都能尋覓一棟棟別緻的歷史老屋；適逢台南400，南市府文化局將2013年至2022年間，政府所補助的歷史老屋修繕案例匯集舉辦特展，即日起至2月6日在中西區公園路8號展出。

文化局表示，中央及地方補助整修的歷史老屋，主要以1971年12月31日以前興建完成的建物為主，台南市10年來共有119處歷史老屋獲得中央或地方計畫補助，歷史老屋與歷史街區也是全民共有的珍貴記憶與資產。

文化局提到，獲接受補助修繕的歷史老屋遍布全市，除市區府城外，在鹽水、六甲、大內、新市等區，有許多別緻的歷史老屋因得到修繕補助而得以保留；適逢台南400時刻，整修的歷史老屋陸續完工，因此也趁機彙整案例，回顧近年的輔導成果。

《老屋與符碼－文化部暨臺南市補助歷史老屋再生案例展》以老屋本身的故事出發，除講述建築過去的身世脈絡，同時呈現周邊環境與人群的變化歷程，即日起至2月6日，每日上午10點至下午4點，在中西區公園路8號展出。

文化局強調，認識歷史有許多不一樣的途徑，希望透過呈現不同案例的努力過程，吸引更多有志者共同投入，一起認識與守護台南街區歷史與環境，維護珍貴的記憶與資產。

南市府文化局將2013年至2022年間，由政府補助的歷史老屋修繕案例匯集舉辦特展，即日起至2月6日在中西區公園路8號展出，也希望吸引更多有志者共同投入，一起認識與守護台南街區歷史與環境，維護珍貴的記憶與資產。圖／南市文化局提供
南市府文化局將2013年至2022年間，由政府補助的歷史老屋修繕案例匯集舉辦特展，即日起至2月6日在中西區公園路8號展出，也希望吸引更多有志者共同投入，一起認識與守護台南街區歷史與環境，維護珍貴的記憶與資產。圖／南市文化局提供

老屋 台南 文化局

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