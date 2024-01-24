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太子爺「保庇」六甲保安宮送新生兒純銀手環 條件看過來

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
台南六甲保安宮主委鄭文平（左）、六甲街區繁榮文化觀光發展促進會理事長尤淨寬（右）邀民眾農曆新年來走春。記者莊曜聰／攝影
台南六甲保安宮主委鄭文平（左）、六甲街區繁榮文化觀光發展促進會理事長尤淨寬（右）邀民眾農曆新年來走春。記者莊曜聰／攝影

台南六甲保安宮主祀「中壇元帥」太子爺，暱稱「囝仔神」的三太子又有孩童守護神的稱號，廟方從2019年開始舉辦「寶寶迎新會」暨「保安迎新麟鳳求環」活動，每年都會免費贈送太子爺加持的純銀手環給去年的新生兒，今年大年初一、初二照常進行，每天各送出100只手環，每個寶寶限領1只，送完為止。

六甲區長陳啓榮表示，現在受到少子化影響，新生兒生育率持續下降，為鼓勵「多生貴子」，保安宮寶寶迎新會、求環活動現在已成為六甲區傳統民俗特色活動，每年都吸引許多來自全台各地的家長帶著寶寶前來參拜祈福，順便求一個給新生兒最好的祝福禮物，

保安宮主委鄭文平說，2月10日、11日大年初一、初二登場的求環活動從當天上午9時開始，家長把寶寶帶來參拜，同時攜帶幼兒健康手冊、家長身分證明文件，就能到保安宮服務台領取手環，手環由九九九純銀製作，再經過太子爺加持，可庇佑寶寶平安健康、福氣滿滿。

六甲街區繁榮文化觀光發展促進會理事長尤淨寬表示，現場除了免費索取手環外，過年期間也安排樂團演奏、市集攤位、氣墊樂園等活動，讓信眾感受過年熱鬧的氣氛，還有消災解厄的「七星平安橋」，讓到保安宮走春的信眾能夠元神光彩、趨吉避凶。

台南市六甲區保安宮主祀中壇元帥「太子爺」，大年初一、初二特別準備200個純銀手環，送給2023年出生的新生兒。記者莊曜聰／攝影
台南市六甲區保安宮主祀中壇元帥「太子爺」，大年初一、初二特別準備200個純銀手環，送給2023年出生的新生兒。記者莊曜聰／攝影

保安宮 新生兒

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