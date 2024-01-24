太子爺「保庇」六甲保安宮送新生兒純銀手環 條件看過來

台南六甲保安宮主祀「中壇元帥」太子爺，暱稱「囝仔神」的三太子又有孩童守護神的稱號，廟方從2019年開始舉辦「寶寶迎新會」暨「保安迎新麟鳳求環」活動，每年都會免費贈送太子爺加持的純銀手環給去年的新生兒，今年大年初一、初二照常進行，每天各送出100只手環，每個寶寶限領1只，送完為止。

六甲區長陳啓榮表示，現在受到少子化影響，新生兒生育率持續下降，為鼓勵「多生貴子」，保安宮寶寶迎新會、求環活動現在已成為六甲區傳統民俗特色活動，每年都吸引許多來自全台各地的家長帶著寶寶前來參拜祈福，順便求一個給新生兒最好的祝福禮物，

保安宮主委鄭文平說，2月10日、11日大年初一、初二登場的求環活動從當天上午9時開始，家長把寶寶帶來參拜，同時攜帶幼兒健康手冊、家長身分證明文件，就能到保安宮服務台領取手環，手環由九九九純銀製作，再經過太子爺加持，可庇佑寶寶平安健康、福氣滿滿。