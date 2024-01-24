快訊

被烏軍擊落？俄國防部：載65名烏軍戰俘運輸機墜毀 燒成火球影片曝光

「賀瓏夜夜秀」來賓調侃身障者恐違法 是否開罰？衛福部表態了

秀肌肉？共軍公布山東艦近日完成一系列訓練任務

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南大灣聚落散步導覽路線 27日免費搶先體驗

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市觀旅局邀集永康大灣在地社區居民，一同盤點規畫大灣聚落散步導覽路線，集結8處景點及19家地方美食，今正式啟動，也是台南第25條散步導覽路線，大灣聚落散步導覽路線27日首發導覽遊程限量25名，即起開放報名。記者萬于甄／攝影
台南市觀旅局邀集永康大灣在地社區居民，一同盤點規畫大灣聚落散步導覽路線，集結8處景點及19家地方美食，今正式啟動，也是台南第25條散步導覽路線，大灣聚落散步導覽路線27日首發導覽遊程限量25名，即起開放報名。記者萬于甄／攝影

台南永康為全市人口數最多、商業發達的行政區，而永康大灣也是早期平埔西拉雅族屬地聚落，為讓更多遊客認識大灣聚落文化，南市觀旅局邀集在地社區居民，一同盤點規畫大灣聚落散步導覽路線，集結8處景點及19家地方美食，27日首發導覽遊程限量25名，即起開放報名。

觀旅局長林國華提到，大灣聚落散步導覽路線為台南第25條導覽路線，為能結合在地特色景點，邀請西灣社區發展協會及社區居民共同參與設計，把大灣蘊藏的豐富人文歷史與特色小吃花生糖、肉粿等融入導覽路線，增添趣味性。

觀旅局說，大灣聚落散步路線從地方精神信仰中心廣護宮出發，走訪原大灣戲院、謝家古厝臨水堂、大榕樹、原永順成碾米廠、榮生中藥行等，途中也會經過大灣最具代表性特產民族路花生糖街，最後前往大灣黃昏市場品嘗在地美食。

觀旅局表示，大灣聚落散步導覽路線首波導覽旅程預計27日下午2點半出發，限量25名遊客，導覽時間約2小時，今起開放線上報名試水溫；後續自3月2日起每週六下午3點至5點則採線上預約制，只要報名人數達4人，觀旅局將媒合提供免費導覽服務，讓民眾漫遊大灣，詳細資訊可至「台南散步導覽」官網查詢及報名。

大灣聚落散步導覽路線為台南第25條導覽路線，帶領遊客走訪8處景點、品嘗在地美食，讓民眾漫遊蘊藏豐富人文歷史的大灣。圖／南市觀旅局提供
大灣聚落散步導覽路線為台南第25條導覽路線，帶領遊客走訪8處景點、品嘗在地美食，讓民眾漫遊蘊藏豐富人文歷史的大灣。圖／南市觀旅局提供

台南 景點 美食

延伸閱讀

台南搶攻國際郵輪商機 爭取停泊安平

台南綉溪安平大飯店開幕 以安平古堡為意象

「台灣好行」遊府城 2月新增東山咖啡線、梅嶺線免費搭

國際媒體肯定！「台南觀光」獲CNN評為2024最佳參訪地之一

相關新聞

文化古都非浪得虛名 10年119處歷史老屋獲再生

歷史老屋建築見證一座城市的精神與文化底蘊，台南被譽為文化古都，在城市許多角落中，都能尋覓一棟棟別緻的歷史老屋；適逢台南4...

太子爺「保庇」六甲保安宮送新生兒純銀手環 條件看過來

台南六甲保安宮主祀「中壇元帥」太子爺，暱稱「囝仔神」的三太子又有孩童守護神的稱號，廟方從2019年開始舉辦「寶寶迎新會」...

台南大灣聚落散步導覽路線 27日免費搶先體驗

台南永康為全市人口數最多、商業發達的行政區，而永康大灣也是早期平埔西拉雅族屬地聚落，為讓更多遊客認識大灣聚落文化，南市觀...

雲林年貨大街2月3日開賣 財神爺重出江湖送禮

雲林縣有5萬多名身心障礙者，不過所屬的社福團體鮮少有整合管道銷售自家產品，縣府召集一般年貨、美食攤商組成市集並設愛心專區...

元坤盃7人制橄欖球賽強隊都來了 黃偉哲：要打響賽事名號

台南市首屆元坤盃國際青年7人制橄欖球邀請賽，27、28日將在市立橄欖球場登場，台南市長黃偉哲今在宣傳記者會感謝義大醫院院...

情侶必遊嘉義天長地久吊橋 老化嚴重年後2月底封閉整修

嘉義縣台18阿里山公路旁的觸口天長地久2座吊橋，老化嚴重評估有高崩落風險，阿里山風管處為遊客安全起見，決議2月29日起封...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。