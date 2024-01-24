台南大灣聚落散步導覽路線 27日免費搶先體驗

台南永康為全市人口數最多、商業發達的行政區，而永康大灣也是早期平埔西拉雅族屬地聚落，為讓更多遊客認識大灣聚落文化，南市觀旅局邀集在地社區居民，一同盤點規畫大灣聚落散步導覽路線，集結8處景點及19家地方美食，27日首發導覽遊程限量25名，即起開放報名。

觀旅局長林國華提到，大灣聚落散步導覽路線為台南第25條導覽路線，為能結合在地特色景點，邀請西灣社區發展協會及社區居民共同參與設計，把大灣蘊藏的豐富人文歷史與特色小吃花生糖、肉粿等融入導覽路線，增添趣味性。

觀旅局說，大灣聚落散步路線從地方精神信仰中心廣護宮出發，走訪原大灣戲院、謝家古厝臨水堂、大榕樹、原永順成碾米廠、榮生中藥行等，途中也會經過大灣最具代表性特產民族路花生糖街，最後前往大灣黃昏市場品嘗在地美食。