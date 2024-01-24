情侶必遊嘉義天長地久吊橋 老化嚴重年後2月底封閉整修

嘉義縣台18阿里山公路旁的觸口天長地久2座吊橋，老化嚴重評估有高崩落風險，阿里山風管處為遊客安全起見，決議2月29日起封閉全面整修，2月1日起吊橋限制通行人數也由45人下修至10人，吊橋改建辦理規畫設計中，預計今年辦理工程招標。

堪稱情侶必訪景點的番路鄉觸口村天長、地久2座吊橋，是阿里山公路旁遊客上下山常駐足的熱門景點，2座吊橋橫跨八掌溪上游溪谷，因常年沖刷日前評估具極高崩落風險，阿里山國家風景區管理處為安全起見，決定2月29日起封閉吊橋。

阿管處副處長陳榮欽表示，天長及地久吊橋使用多年，雖多次檢修，仍有吊橋構件老化情形，考量遊客量遽增等情況，為提升遊憩服務品質及旅遊安全，有全面整修的必要，期盼改建完為當地提供更優質且具特色的文化旅遊亮點。

陳榮欽說，評估天長吊橋的橋塔位於陡峭河岸邊坡，下方邊坡長年受水流侵蝕，橋塔基礎及錨定座周邊邊坡崩落明顯，雖多次修復，但評估再次崩落風險極高，嚴重威脅橋塔及錨定座安全。

陳榮欽強調，天長吊橋有封閉的必要，考量2月初春節期間若封閉，將造成吊橋東側聖南宮信眾出入不便，因2月尚屬乾季，無天候因素足以影響橋址安全，所以2月1日起該吊橋限制通行人數由45人下修至10人，2月29日起全面封橋。